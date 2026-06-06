Зеленський створив Координаційну раду з питань ветеранів, полонених і зниклих безвісти

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих захисників, а також полонених і зниклих безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №483/2026 опублікований на сайті Офісу президента.

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Яка мета створення такої Коордради

"З метою сприяння реалізації гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, полонених та осіб, зниклих безвісти, членів їхніх сімей, постановляю:

1. Утворити Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти", - ідеться в повідомленні.

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Кого захищатиме Коордрада?

Така Коордрада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою вироблення ефективних рішень та заходів, спрямованих на вирішення поточних і прогнозованих питань захисту прав, свобод і законних інтересів:

ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

військовослужбовців, інших осіб, які проходять службу та належать до складу сил безпеки і сил оборони України, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах (далі – військовополонених) та членів сімей зазначених осіб;

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – цивільних осіб, позбавлених особистої свободи), та членів сімей зазначених осіб;

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у звʼязку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України (далі – осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), та членів їхніх сімей.

Як зазначається, в документі, основними завданнями Координаційної ради є розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи правових і соціальних гарантій для ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників.

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Також рада напрацьовуватиме пропозиції щодо вшанування захисників та сприятиме консолідації міжнародних зусиль із метою "примушення держави-агресора до додержання норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільними особами, позбавленими особистої свободи".

До складу Ради ввійшли:

Кирило Буданов — керівник Офісу президента, голова Координаційної ради;

Ірина Верещук — заступниця керівника ОПУ, секретар Ради;

Артур Добросердов — уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (за згодою);

Олег Іващенко — начальник ГУР Міноборони;

Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Ольга Кобилинська — військова омбудсманка;

Дмитро Лубінець — уповноважений Верховної Ради з прав людини (за згодою);

Олег Луговський — тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки;

Павло Паліса — заступник керівника ОПУ;

Вадим Свириденко — радник, уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Рустем Умєров — секретар РНБО;

Михайло Федоров — міністр оборони;

Євгеній Хмара – тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України генерал-майор.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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