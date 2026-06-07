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Зеленский создал Координационный совет по вопросам ветеранов, пленных и пропавших без вести

В Украине заработает новый Координационный совет по защите прав ветеранов и семей защитников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны, членов их семей, семей погибших защитников, а также пленных и пропавших без вести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №483/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

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Какова цель создания такого Координационного совета

"С целью содействия реализации гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, пленных и лиц, пропавших без вести, членов их семей, постановляю:

1. Создать Координационный совет по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести", — говорится в сообщении.

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Кого будет защищать Коордрада?

Такой Координационный совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, созданным с целью выработки эффективных решений и мер, направленных на решение текущих и прогнозируемых вопросов защиты прав, свобод и законных интересов:

  • ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • военнослужащих, других лиц, проходящих службу и входящих в состав сил безопасности и сил обороны Украины, захваченных в плен или в заложники, а также интернированных в нейтральных государствах (далее – военнопленных) и членов семей указанных лиц;
  • гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (далее – гражданские лица, лишенные личной свободы), и членов семей указанных лиц;
  • лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины (далее — лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах), и членов их семей.

Как отмечается в документе, основными задачами Координационного совета является разработка предложений по совершенствованию системы правовых и социальных гарантий для ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников.

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Также совет будет разрабатывать предложения по чествованию защитников и содействовать консолидации международных усилий с целью "принуждения государства-агрессора к соблюдению норм международного гуманитарного права в отношении обращения с военнослужащими, находящимися в плену государства-агрессора, и гражданскими лицами, лишенными личной свободы".

В состав Совета вошли:

  • Кирилл Буданов — руководитель Офиса президента, председатель Координационного совета;
  • Ирина Верещук — заместитель руководителя ОПУ, секретарь Совета;
  • Артур Добросердов — уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (по согласованию);
  • Олег Иващенко — начальник ГУР Минобороны;
  • Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Ольга Кобылинская — военный омбудсмен;
  • Дмитрий Лубинец — уполномоченный Верховной Рады по правам человека (по согласованию);
  • Олег Луговский — временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки;
  • Павел Палиса — заместитель руководителя ОПУ;
  • Вадим Свириденко — советник, уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства;
  • Рустем Умеров — секретарь СНБО;
  • Михаил Федоров — министр обороны;
  •  Евгений Хмара — временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майор.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

ветераны (1189) права (178)
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Топ комментарии
+11
Ти вже в 22 році скоординував азовців з азовсталі
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07.06.2026 00:09 Ответить
+9
Вже час створити Міністерство Рад і Міністерство Міністерств.)
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07.06.2026 00:05 Ответить
+6
******!
Теперь победим!
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06.06.2026 23:55 Ответить
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******!
Теперь победим!
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06.06.2026 23:55 Ответить
Вже час створити Міністерство Рад і Міністерство Міністерств.)
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07.06.2026 00:05 Ответить
На часі створення Інституту Геніальності, щоб наш нарід не опинився в положенні москалів 1924 року , які коли помер вошдь мирового пролетаріату створили Інститут Мозга, бо явище треба вивчати в режимі реального часу, в не постфактум.
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07.06.2026 08:23 Ответить
буданов, верещук, клименко, федоров, лубинец - потужная команда собралась
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07.06.2026 00:07 Ответить
👍
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07.06.2026 07:29 Ответить
Ти вже в 22 році скоординував азовців з азовсталі
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07.06.2026 00:09 Ответить
Вангую - коли ЗЕ перестане бути президентом кожний в Україні буде ветераном, пропавшим безвісти, або полоненим. 99% населення. 1% евреїв ні - цим все буде клас
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07.06.2026 00:13 Ответить
А всі раніше створені органи для цих завдань, включно з патронажем для ветеранів, залишаться і далі даремно державний хліб їсти?
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07.06.2026 00:14 Ответить
Країною керує грьобаний совок... Замість того щоб робити реальні справи для ветеранів, полонених та родичів зниклих без вісти, створюються комітети, координаційні ради та інша бюрократична *****. Коли треба ******** 100 мільйонів баксів з енергетики, то тут координаційна рада не була потрібна, коли треба було ******** 5 мільярдів доларів на зернових схемах то ні єрмаку ні зеленському не була потрібна координаційна рада по спижженню 5 мільярдів, якось обійшлися без цього, просто ******** у держави (нас з вами) і все. Швидко, надійно, без зайвої бюрократії працює зеленський та його кагал на свою кишеню, без всяких там "рад" по бистрячку все робиться, щоб лохи навіть оком не встигли кліпнути...
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07.06.2026 00:17 Ответить
Тварец
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07.06.2026 00:49 Ответить
Да , до чого ж тільки не додумається квнщик , професіонал.
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07.06.2026 01:06 Ответить
за профессіонала є питання, а так да кривляка, піплу заходить...
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07.06.2026 01:19 Ответить
Памятаю,що перед виборам було ОБІЦЯНО---зменшити число міністерств,число чиновників А що в дійсності--- створено десятки незрозумілих комітетів, рад,комісій Все це додаткові кошти і збільшення апарату. Таке враження---хлопчики граються в пісочниці Головне,що хаос і непрфесіоналіз в управлінні це фішка влади Піар "бурної" діяльності--все для 73% баранів.Хоть "пожрем"
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07.06.2026 05:12 Ответить
У країні де до військовослужбовця совкове відношенння як до раба, бідолахи, створення комітетів нічого не вирішить, занадто гнилий менталітет у керівників.
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07.06.2026 06:12 Ответить
То Абрамович знову приїздив до невідомого Вови, щоб створити що? Допомогу військовим чи схему виведення бюджетних грошей з України на ім'я невідомого Вови і його оточення в офшори? Чи можливо Абрамович невідомої національності приїхав від пуйла допомогти Україні?
А цікаво, євреї України і євреї росії воюють між собою, чи в них все в нормі, підбирають все, що залишилося?
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07.06.2026 07:15 Ответить
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



Буданов очолив нову Раду з питань ветеранів, полонених і зниклих безвісти - Указ Зеленського. Нагадайте хтось Зеленському, що він уже створив подібну Раду: Консультативна рада з питань забезпечення прав та свобод осіб, які брали участь у захисті України. Консультативна рада з питань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав та основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Невже Зеленський вважає, що кількість може перерости в якість? Чи новий Указ Президента припиняє діяльність раніше створених Рад? А хто знає, яку користь приносять ці Ради?
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07.06.2026 08:22 Ответить
Чмо воно безтолкове, а не президент!
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07.06.2026 08:48 Ответить
Єрмака забули включити...
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07.06.2026 09:26 Ответить
 
 