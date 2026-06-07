Зеленский создал Координационный совет по вопросам ветеранов, пленных и пропавших без вести

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны, членов их семей, семей погибших защитников, а также пленных и пропавших без вести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №483/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

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Какова цель создания такого Координационного совета

"С целью содействия реализации гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, пленных и лиц, пропавших без вести, членов их семей, постановляю:

1. Создать Координационный совет по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести", — говорится в сообщении.

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Кого будет защищать Коордрада?

Такой Координационный совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, созданным с целью выработки эффективных решений и мер, направленных на решение текущих и прогнозируемых вопросов защиты прав, свобод и законных интересов:

ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

военнослужащих, других лиц, проходящих службу и входящих в состав сил безопасности и сил обороны Украины, захваченных в плен или в заложники, а также интернированных в нейтральных государствах (далее – военнопленных) и членов семей указанных лиц;

гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (далее – гражданские лица, лишенные личной свободы), и членов семей указанных лиц;

лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины (далее — лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах), и членов их семей.

Как отмечается в документе, основными задачами Координационного совета является разработка предложений по совершенствованию системы правовых и социальных гарантий для ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников.

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Также совет будет разрабатывать предложения по чествованию защитников и содействовать консолидации международных усилий с целью "принуждения государства-агрессора к соблюдению норм международного гуманитарного права в отношении обращения с военнослужащими, находящимися в плену государства-агрессора, и гражданскими лицами, лишенными личной свободы".

В состав Совета вошли:

Кирилл Буданов — руководитель Офиса президента, председатель Координационного совета;

Ирина Верещук — заместитель руководителя ОПУ, секретарь Совета;

Артур Добросердов — уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (по согласованию);

Олег Иващенко — начальник ГУР Минобороны;

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Ольга Кобылинская — военный омбудсмен;

Дмитрий Лубинец — уполномоченный Верховной Рады по правам человека (по согласованию);

Олег Луговский — временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки;

Павел Палиса — заместитель руководителя ОПУ;

Вадим Свириденко — советник, уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства;

Рустем Умеров — секретарь СНБО;

Михаил Федоров — министр обороны;

Евгений Хмара — временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майор.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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