Зеленский создал Координационный совет по вопросам ветеранов, пленных и пропавших без вести
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны, членов их семей, семей погибших защитников, а также пленных и пропавших без вести.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №483/2026 опубликован на сайте Офиса президента.
Какова цель создания такого Координационного совета
"С целью содействия реализации гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, пленных и лиц, пропавших без вести, членов их семей, постановляю:
1. Создать Координационный совет по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести", — говорится в сообщении.
Кого будет защищать Коордрада?
Такой Координационный совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, созданным с целью выработки эффективных решений и мер, направленных на решение текущих и прогнозируемых вопросов защиты прав, свобод и законных интересов:
- ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- военнослужащих, других лиц, проходящих службу и входящих в состав сил безопасности и сил обороны Украины, захваченных в плен или в заложники, а также интернированных в нейтральных государствах (далее – военнопленных) и членов семей указанных лиц;
- гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (далее – гражданские лица, лишенные личной свободы), и членов семей указанных лиц;
- лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины (далее — лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах), и членов их семей.
Как отмечается в документе, основными задачами Координационного совета является разработка предложений по совершенствованию системы правовых и социальных гарантий для ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников.
Также совет будет разрабатывать предложения по чествованию защитников и содействовать консолидации международных усилий с целью "принуждения государства-агрессора к соблюдению норм международного гуманитарного права в отношении обращения с военнослужащими, находящимися в плену государства-агрессора, и гражданскими лицами, лишенными личной свободы".
В состав Совета вошли:
- Кирилл Буданов — руководитель Офиса президента, председатель Координационного совета;
- Ирина Верещук — заместитель руководителя ОПУ, секретарь Совета;
- Артур Добросердов — уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (по согласованию);
- Олег Иващенко — начальник ГУР Минобороны;
- Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Ольга Кобылинская — военный омбудсмен;
- Дмитрий Лубинец — уполномоченный Верховной Рады по правам человека (по согласованию);
- Олег Луговский — временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки;
- Павел Палиса — заместитель руководителя ОПУ;
- Вадим Свириденко — советник, уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства;
- Рустем Умеров — секретарь СНБО;
- Михаил Федоров — министр обороны;
- Евгений Хмара — временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майор.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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А цікаво, євреї України і євреї росії воюють між собою, чи в них все в нормі, підбирають все, що залишилося?
Сергій Погребецький
Буданов очолив нову Раду з питань ветеранів, полонених і зниклих безвісти - Указ Зеленського. Нагадайте хтось Зеленському, що він уже створив подібну Раду: Консультативна рада з питань забезпечення прав та свобод осіб, які брали участь у захисті України. Консультативна рада з питань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав та основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Невже Зеленський вважає, що кількість може перерости в якість? Чи новий Указ Президента припиняє діяльність раніше створених Рад? А хто знає, яку користь приносять ці Ради?