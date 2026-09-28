Міноборони заборонило передчасно припиняти виплати родинам зниклих безвісти воїнів ЗСУ

Міністерство оборони України зобов'язало всі військові частини виплачувати грошове забезпечення військовослужбовців, зниклих безвісти, доти, доки не з'явиться визначена законом підстава для припинення виплат: рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть.

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Законна підстава

Припиняти виплати лише на підставі документів про впізнання тіла чи інших документів, яких немає в чинному законодавстві, заборонено. Відповідне окреме доручення (№ 4264/уд від 23.09.2026) вже доведено органам військового управління, військовим частинам, установам та організаціям за підпорядкованістю.

Доручення видано відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та урядового порядку виплат полоненим, інтернованим і зниклим безвісти військовослужбовцям. Цей порядок затверджений Постановою Кабміну № 884 від 30 листопада 2016 року в редакції Постанови № 449 від 15 квітня 2025 року.

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До якого моменту виплачуються кошти родинам безвісти зниклих

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира (начальника, керівника) військової частини, установи чи організації. Виплати тривають до:

моменту, коли набирає законної сили рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

дати складання актового запису про смерть (включно).

Граничний строк виплат — день виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.

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Чому впізнання тіла не є підставою для припинення виплат

У Міноборони наголосили, що лише документи про впізнання тіла не є достатньою підставою для припинення виплат.

Впізнання тіла та офіційна реєстрація смерті — це різні юридичні процедури. Для закону значення має саме актовий запис про смерть або судове рішення. Поки не настала одна з цих підстав, частина зобов'язана продовжувати виплати.

Наступним кроком у відомстві назвали внесення змін до нормативних актів, які мають чітко закріпити цей порядок для всіх військових частин.

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