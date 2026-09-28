РФ атакует Украину ударными дронами вечером 28 сентября: объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 28 сентября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БПЛА

В 19:21 — поступали сообщения о реактивном БПЛА, пролетевшем мимо Гостомеля в направлении Киева.

В 19:22 — реактивный БПЛА над Минским массивом.

В 19:32 — реактивный БПЛА над Воскресенкой.

В 19:34 — реактивный БПЛА на Троещину.

В 19:34 — еще один реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева.

Обновленная информация

В 19:52 – реактивный БпЛА курсом на Обухов/Васильков с юга.

В 20:01 – реактивный БпЛА на Боровую.

В 20:06 - новые реактивные БПЛА с севера Черниговщины двигаются в Киевскую область.

В 20:07 – реактивный БпЛА – в пригороде Кропивницкого.

В 20:08 – реактивный БпЛА на Бучу/Ирпень.

Обновленная информация

В 20:42 - реактивный БпЛА мимо Гостомеля в направлении Киева.

В 20:49 – реактивный БпЛА над Киевом.

В 20:49 – реактивный БпЛА на Подол.

В 20:53 – реактивный БпЛА на Оболони.

В 20:58 - реактивный БпЛА мимо Вышгорода в направлении Киева.

В 21:00 – реактивный БпЛА на Лукьяновке.

В 21:02 – Киевщина: реактивный БпЛА мимо Березани в направлении Борисполя.

В 21:03 – КАБы на Днепропетровщину.

В 21:03 - Черкасская область: реактивный БпЛА курсом на Звенигородку.

В 21:05 – реактивный БпЛА на Отрадный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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