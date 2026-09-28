РФ атакує Україну ударними дронами увечері 28 вересня: оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА увечері 28 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 19:21 - Повідомлялося про реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва

О 19:22 - Реактивний БпЛА на Мінський масив.

О 19: 32 - Реактивний БпЛА на Воскресенку.

О 19:34 - Реактивний БпЛА на Троєщину.

О 19:34 - Ще один реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.

Оновлена інформація

О 19:52 - Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня.

О 20:01 - Реактивний БпЛА на Борову.

О 20:06 - Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину.

О 20:07 - Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького.

О 20:08 - Реактивний БпЛА на Бучу/Ірпінь.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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