РФ атакує Україну ударними дронами увечері 28 вересня: оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА увечері 28 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:21 - Повідомлялося про реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва
О 19:22 - Реактивний БпЛА на Мінський масив.
О 19: 32 - Реактивний БпЛА на Воскресенку.
О 19:34 - Реактивний БпЛА на Троєщину.
О 19:34 - Ще один реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.
Оновлена інформація
О 19:52 - Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня.
О 20:01 - Реактивний БпЛА на Борову.
О 20:06 - Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину.
О 20:07 - Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького.
О 20:08 - Реактивний БпЛА на Бучу/Ірпінь.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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