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Новости российская армия
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Путин в четвёртый раз с начала года увеличил штатную численность армии РФ

путін

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ в целом до 2 441 630 солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на указ лидера Кремля.

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Что известно?

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих", — указано в указе.

Этим документом российский диктатор увеличил численность вооруженных сил РФ на 15,5 тыс. человек.

Представитель Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что изменение штатной численности армии может быть связано с тем, что "создаются новые части, появляются новые вакансии". 

Военный эксперт Павел Лузин назвал это "бумажным расширением", которое не свидетельствует о фактическом увеличении численности военных.

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Предыдущие указы

  • До этого за все время войны аналогичные указы Путин подписывал лишь трижды.
  • Последний раз Путин увеличивал численность ВС РФ в конце июля. Тогда ее увеличили на 25 тысяч военнослужащих и 2 тысячи гражданских сотрудников. 

  • В середине июня общую численность военнослужащих РФ увеличили на 7,7 тысячи человек. Еще раньше, в марте, штатную численность увеличили на 2 тысячи человек.

    До 2026 года Путин в последний раз изменял численность армии в сентябре 2024 года. Тогда её увеличили сразу на 180 тысяч человек. Аналогичный указ Путин подписывал в декабре 2023 года — тогда численность выросла на 169,4 тысячи человек.

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