Путин в четвёртый раз с начала года увеличил штатную численность армии РФ
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ в целом до 2 441 630 солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на указ лидера Кремля.
Что известно?
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих", — указано в указе.
Этим документом российский диктатор увеличил численность вооруженных сил РФ на 15,5 тыс. человек.
Представитель Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что изменение штатной численности армии может быть связано с тем, что "создаются новые части, появляются новые вакансии".
Военный эксперт Павел Лузин назвал это "бумажным расширением", которое не свидетельствует о фактическом увеличении численности военных.
Предыдущие указы
- До этого за все время войны аналогичные указы Путин подписывал лишь трижды.
- Последний раз Путин увеличивал численность ВС РФ в конце июля. Тогда ее увеличили на 25 тысяч военнослужащих и 2 тысячи гражданских сотрудников.
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В середине июня общую численность военнослужащих РФ увеличили на 7,7 тысячи человек. Еще раньше, в марте, штатную численность увеличили на 2 тысячи человек.
До 2026 года Путин в последний раз изменял численность армии в сентябре 2024 года. Тогда её увеличили сразу на 180 тысяч человек. Аналогичный указ Путин подписывал в декабре 2023 года — тогда численность выросла на 169,4 тысячи человек.
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