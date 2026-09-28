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Новини Російська армія
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Путін вчетверте з початку року збільшив штатну чисельність армії РФ

путін

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ загалом до 2 441 630 солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на указ лідера Кремля.

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Що відомо?

"Установити штатну чисельність Збройних Сил Російської Федерації у кількості 2 441 630 одиниць, зокрема 1 550 500 військовослужбовців", — вказано в указі.

Цим документом російський диктатор збільшив чисельність збройних сил РФ на 15,5 тисячі осіб.

Представник Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що зміна штатної чисельності армії може бути пов’язана з тим, що "створюються нові частини, з’являються нові вакансії". 

Військовий експерт Павло Лузін назвав це "паперовим розширенням", яке не свідчить про фактичне збільшення кількості військових.

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Попередні укази

  • До цього за весь час війни аналогічні укази Путін підписував лише тричі.
  • Востаннє Путін збільшував чисельність ЗС РФ наприкінці липня. Тоді її підвищили на 25 тисяч військовослужбовців і 2 тисячі цивільних працівників. 

  • У середині червня загальну чисельність військовослужбовців РФ збільшили на 7,7 тисячі осіб. Ще раніше, у березні, штатну чисельність збільшили на 2 тисячі осіб.

    До 2026 року Путін востаннє змінював чисельність армії у вересні 2024 року. Тоді її збільшили одразу на 180 тисяч осіб. Аналогічний указ Путін підписував у грудні 2023 року — тоді чисельність зросла на 169,4 тисячі осіб.

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Автор: 

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