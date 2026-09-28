На фронте зафиксировано 127 боевых столкновений. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 127 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5200 дронов-камикадзе и осуществил 1850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три атаки противника; одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли четыре авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществили 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Новая Козача, Долгенькое, Хрипуны, Резниково, Лозовая; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в сторону Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ридкодуб, Новоселовка и Дробишево.



На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Кривой Луки.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Вольного и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец; еще одно боевое столкновение продолжается.



Всего на Покровском направлении отражено 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Мирное, Молодецкое и в направлении Доброполья, Новогришино, Сергеевки и Новопавловки.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и трое — ранены; уничтожено две единицы автомобильной, восемь единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 54 укрытия противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 223 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 175 беспилотных летательных аппаратов различных типов.



Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении, в районах Александрограда и Березового.

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Боевые действия на юге

Две атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в районах населенных пунктов Горкое и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоандреевка, Юрковка, Павловка и Степногорск.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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