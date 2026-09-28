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Россия на шесть дней закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром

Полигон Капустин Яр в России

Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

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Ограничения будут действовать шесть дней

Воздушное пространство над полигоном будет закрыто ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Официальная причина введения ограничений пока неизвестна. Обычно такие ограничения связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

"Закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине", — отмечается в сообщении.

Вечером 28 сентября российские оккупанты продолжают атаковать Украину ударными и реактивными БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

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обстрел (35712) россия (89720) Орешник (31)
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Топ комментарии
+6
Мадяр відкриє повітряний простір.
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28.09.2026 22:37 Ответить
+1
От на шо насрати, так це на скворєшнік.
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28.09.2026 22:42 Ответить
+1
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28.09.2026 22:50 Ответить

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