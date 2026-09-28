Россия на шесть дней закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром

Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ограничения будут действовать шесть дней

Воздушное пространство над полигоном будет закрыто ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Официальная причина введения ограничений пока неизвестна. Обычно такие ограничения связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".

"Закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине", — отмечается в сообщении.

Вечером 28 сентября российские оккупанты продолжают атаковать Украину ударными и реактивными БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая назвала удар РФ по зданию НАНУ "кармой": "Академики ничего не сделали для развития ПВО"