Россия на шесть дней закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром
Россия ограничивает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).
Ограничения будут действовать шесть дней
Воздушное пространство над полигоном будет закрыто ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.
Официальная причина введения ограничений пока неизвестна. Обычно такие ограничения связаны с проведением испытаний оружия или запусками "Орешника".
"Закрытие воздушного пространства над полигоном не означает подготовку удара по Украине", — отмечается в сообщении.
Вечером 28 сентября российские оккупанты продолжают атаковать Украину ударными и реактивными БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
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