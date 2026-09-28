"Слуга народа" Безуглая назвала удар РФ по зданию НАНУ "кармой": "Академики ничего не сделали для развития ПВО"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая назвала "кармой" удар РФ по зданию Национальной академии наук Украины (НАНУ) в Киеве. Она обвинила академиков в том, что те "ничего не сделали для развития ПВО".

Об этом депутат написала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Академики ничего не сделали для ПВО"

По словам Безуглой, НАНУ является "бессмысленным пережитком СССР", который давно необходимо было реформировать или закрыть.

"Но вместо этого россияне ее просто бомбят. Потому что могут. Потому что академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своем пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". В войне нет справедливости — только последствия", — написала она.

Реакция на обвинения в жестокости

Также народный депутат отреагировала на комментарии пользователей соцсетей, обвинивших ее в жестокости.

"Мне пишут о жестокости. Да, россияне жестокие. Это новость? Война жестока, а последствия наглядны. Жаль людей. Мне уже пишут о "фундаментальной науке в Украине". А сколько Нобелевских премий? Какая такая фундаментальная наука? Где она? Не умеем заниматься фундаментальной, так надо хотя бы прикладной. Я много раз поднимала вопрос о бессмысленности НАНУ, но они просто оставались в своем пузыре. Это устраивало. В конце концов, война показывает последствия. Вот и все", — добавила она.

Фото: скриншот поста Безуглой

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.

Одним из пострадавших в результате удара РФ по зданию Национальной академии наук в Киеве является бывший секретарь СНБО, вице-президент НАНУ Владимир Горбулин. Его помощница погибла.

Также сообщалось, что вследствие удара, нанесенного российскими войсками по зданию Президиума Национальной академии наук Украины в Киеве днем 28 сентября, с некоторыми учеными "до сих пор нет связи".

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