"Слуга народу" Безугла назвала "кармою" удар РФ по будівлі НАНУ: "Академіки нічого не зробили для розвитку ППО"

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала "кармою" удар РФ по будівлі Національної академії наук України (НАНУ) у Києві. Вона звинуватила академіків в тому, що ті "нічого не зробили для розвитку ППО".

Про це парламентарка написала у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Академіки нічого не зробили для ППО"

За словами Безуглої, НАНУ є "беззмістовним залишком СРСР", який давно необхідно було реформувати або закрити.

"Але натомість росіяни її просто бомблять. Бо можуть. Бо академіки НІЧОГО не зробили для розвитку ППО, сидячи у своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ось така химерна, сумна "карма". У війні немає справедливості — тільки наслідки", - написала вона.

Реакція на звинувачення у жорстокості

Також нардепка відреагувала на коментарі користувачів соцмереж, які звинуватили її в жорстокості.

"Мені пишуть про жорстокість. Так, росіяни жорстокі. Це новина? Війна жорстока, а наслідки наочні. Людей шкода. Мені вже пишуть про "фундаментальну науку в Україні". А скільки Нобелівських премій? Яка така фундаментальна наука? Де вона? Не вміємо у фундаментальну, то треба хоча б у прикладну. Я багато разів піднімала питання беззмістовності НАНУ, але вони просто залишалися в бульбашці. Влаштовувало. Врешті війна показує наслідки. От і все", - додала вона.

Фото: скриншот допису Безуглої

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Що передувало

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.

Одним із постраждалих внаслідок удару РФ по будівлі Національної академії наук у Києві є колишній секретар РНБО, віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін. Його помічниця загинула.

Також повідомлялося, що внаслідок удару, який російські війська завдали по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві вдень 28 вересня, з деякими науковцями "досі немає зв’язку".

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