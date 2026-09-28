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Новини Удар РФ по НАН України
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"Слуга народу" Безугла назвала "кармою" удар РФ по будівлі НАНУ: "Академіки нічого не зробили для розвитку ППО"

Безугла відреагувала на удар РФ по НАН

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала "кармою" удар РФ по будівлі Національної академії наук України (НАНУ) у Києві. Вона звинуватила академіків в тому, що ті "нічого не зробили для розвитку ППО".

Про це парламентарка написала у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Академіки нічого не зробили для ППО"

За словами Безуглої, НАНУ є "беззмістовним залишком СРСР", який давно необхідно було реформувати або закрити.

"Але натомість росіяни її просто бомблять. Бо можуть. Бо академіки НІЧОГО не зробили для розвитку ППО, сидячи у своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ось така химерна, сумна "карма". У війні немає справедливості — тільки наслідки", - написала вона.

Реакція на звинувачення у жорстокості

Також нардепка відреагувала на коментарі користувачів соцмереж, які звинуватили її в жорстокості.

"Мені пишуть про жорстокість. Так, росіяни жорстокі. Це новина? Війна жорстока, а наслідки наочні. Людей шкода. Мені вже пишуть про "фундаментальну науку в Україні". А скільки Нобелівських премій? Яка така фундаментальна наука? Де вона? Не вміємо у фундаментальну, то треба хоча б у прикладну. Я багато разів піднімала питання беззмістовності НАНУ, але вони просто залишалися в бульбашці. Влаштовувало. Врешті війна показує наслідки. От і все", - додала вона.

Безугла про удар РФ по НАН
Фото: скриншот допису Безуглої

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Що передувало

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
  • Одним із постраждалих внаслідок удару РФ по будівлі Національної академії наук у Києві є колишній секретар РНБО, віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін. Його помічниця загинула.
  • Також повідомлялося, що внаслідок удару, який російські війська завдали по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві вдень 28 вересня, з деякими науковцями "досі немає зв’язку".

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Автор: 

НАН України (141) обстріл (37028) ППО (4499) Безугла Мар’яна (344)
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Топ коментарі
+13
А ще академіки винні, що не лікували оцю істоту
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28.09.2026 21:25 Відповісти
+12
Яка ж цинічна паскуда...
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28.09.2026 21:20 Відповісти
+10
Безумна далі строчить.
Цьотка не варта мізинця хоча б того ж таки Горбуліна, а ******* і *******.
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28.09.2026 21:22 Відповісти

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