Росія на шість днів закриває повітряний простір над Капустиним Яром

Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" із 28 вересня по 3 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA).

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Обмеження діятимуть шість днів

Повітряний простір над полігоном буде закритий щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.

Офіційна причина запровадження обмежень наразі невідома. Зазвичай такі обмеження пов’язані з проведенням випробувань зброї або запусками "Орєшніка".

"Закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні", — зазначається у повідомленні.

Увечері 28 вересня російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА увечері 28 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

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