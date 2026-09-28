Росія на шість днів закриває повітряний простір над Капустиним Яром
Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" із 28 вересня по 3 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA).
Обмеження діятимуть шість днів
Повітряний простір над полігоном буде закритий щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.
Офіційна причина запровадження обмежень наразі невідома. Зазвичай такі обмеження пов’язані з проведенням випробувань зброї або запусками "Орєшніка".
"Закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні", — зазначається у повідомленні.
Увечері 28 вересня російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА увечері 28 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Топ коментарі
+6 Василь Тесляр #615960
показати весь коментар28.09.2026 22:37 Відповісти Посилання
+1 anna petrova #587029
показати весь коментар28.09.2026 22:42 Відповісти Посилання
+1 YU ST
показати весь коментар28.09.2026 22:50 Відповісти Посилання
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