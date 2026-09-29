Россия ночью и утром атаковала инфраструктуру Одессы: есть повреждения и пострадавшие

Ночью и утром 29 сентября враг нанес удар по инфраструктуре Одессы, в результате чего возник пожар. Также продолжаются работы в многоэтажном доме, поврежденном в ходе предыдущего удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

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Предыдущие удары по Одессе

Продолжаются работы по ликвидации последствий в многоэтажном доме, пострадавшем от вчерашнего удара.

Взрывная волна задела остекление соседних домов и одного из учебных заведений.

Специалисты закрывают пробоины.

В результате вчерашней атаки пострадали шесть человек. Двое из них остаются в больнице.

Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрела.

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