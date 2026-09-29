795 4
Россия ночью и утром атаковала инфраструктуру Одессы: есть повреждения и пострадавшие
Ночью и утром 29 сентября враг нанес удар по инфраструктуре Одессы, в результате чего возник пожар. Также продолжаются работы в многоэтажном доме, поврежденном в ходе предыдущего удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.
Предыдущие удары по Одессе
Продолжаются работы по ликвидации последствий в многоэтажном доме, пострадавшем от вчерашнего удара.
Взрывная волна задела остекление соседних домов и одного из учебных заведений.
Специалисты закрывают пробоины.
В результате вчерашней атаки пострадали шесть человек. Двое из них остаются в больнице.
Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрела.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль