РФ вночі та зранку атакувала інфраструктуру Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі та вранці 29 вересня ворог атакував інфраструктуру Одеси, виникла пожежа. Також тривають роботи у багатоповерхівці, пошкодженій під час попереднього удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Внаслідок ворожої атаки на Одесу, попередньо, є двоє постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Одещини

Вночі під ворожим вогнем опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожих ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 6 людей", - йдеться в повідомленні.

Ворожими ударами також пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. Ще двоє людей постраждало. У низці місць виникли пожежі.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Попередні удари по Одесі

Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару.

Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів.

Фахівці закривають отвори.

Унаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються в лікарні.

Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям і усувати наслідки обстрілу.

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