РФ вночі та зранку атакувала інфраструктуру Одеси: є пошкодження та постраждалі
Вночі та вранці 29 вересня ворог атакував інфраструктуру Одеси, виникла пожежа. Також тривають роботи у багатоповерхівці, пошкодженій під час попереднього удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки на Одесу, попередньо, є двоє постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Одещини
Вночі під ворожим вогнем опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ворожих ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 6 людей", - йдеться в повідомленні.
Ворожими ударами також пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. Ще двоє людей постраждало. У низці місць виникли пожежі.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Попередні удари по Одесі
Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару.
Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів.
Фахівці закривають отвори.
Унаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються в лікарні.
Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям і усувати наслідки обстрілу.
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