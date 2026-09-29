Пентагон готовит контракт на сумму более $20 млрд на производство ракет AMRAAM, - Reuters

Пентагон заключил с подразделением Raytheon компании RTX предварительный многолетний контракт на сумму 20,7 млрд долларов с целью ускорения производства ракет AMRAAM.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным издания, таким образом военные США стремятся пополнить запасы вооружений, истощенные из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

AMRAAM применяется в воздушных боях между истребителями, а также в составе системы NASAMS. Ее используют для защиты Вашингтона, а также более десятка других стран, в частности Украины, Омана и Катара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие

"Предстоящая сделка по AMRAAM является последней в ряду крупных контрактов Пентагона на производство боеприпасов, которые ведомство продвигает в этом году, чтобы заставить производителей быстрее наращивать объемы выпуска.

Сделка заключена по аналогичному принципу с контрактом на $58,6 млрд на производство перехватчиков Patriot, который в июле получила компания Lockheed Martin. Это семилетний план закупок, рассчитанный до 2032 финансового года", - говорится в материале.

Требуется решение Конгресса

В то же время журналисты отмечают, что Конгресс США еще не выделил средства, необходимые для выполнения полного многолетнего обязательства.

Поэтому производители могут оказаться не в состоянии масштабно инвестировать в компоненты и производственные мощности, пока законодатели не примут соответствующее решение.

Читайте: После инцидента со взрывчаткой: в Великобритании ограничили полеты над авиабазой, которую используют войска США

Если Конгресс в конечном итоге выделит необходимые средства, контракт позволит RTX продолжать инвестировать в персонал, цепочки поставок и производственные мощности на фоне резкого роста спроса в США.

В компании заявили, что в 2025 году почти вдвое увеличили производство AMRAAM по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в этом году RTX заявила, что установила годовую цель по производству - не менее 1900 ракет AMRAAM.

Читайте также: Нефть дорожает из-за опасений по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока