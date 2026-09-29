Пентагон готує контракт на понад $20 млрд для виробництва ракет AMRAAM, - Reuters

Пентагон уклав із ракетним бізнесом Raytheon компанії RTX попередній багаторічний контракт на $20,7 млрд для прискорення виробництва ракет AMRAAM.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даниими видання, таким чином військові США прагнуть поповнити запаси озброєнь, виснажені через конфлікти на Близькому Сході та в Україні.

AMRAAM застосовується у повітряних боях між винищувачами, а також у складі системи NASAMS. Її використовують для захисту Вашингтона, а також понад десяток інших країн, зокрема Україна, Оман і Катар.

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"Майбутня угода щодо AMRAAM є останньою в низці великих контрактів Пентагону на виробництво боєприпасів, які відомство просуває цього року, щоб змусити виробників швидше нарощувати обсяги випуску.

Угода укладена за аналогічним принципом із контрактом на $58,6 млрд на виробництво перехоплювачів Patriot, який у липні отримала компанія Lockheed Martin. Це семирічний план закупівель, розрахований до 2032 фінансового року", - йдеться в матеріалі.

Потрібне рішення Конгресу

Водночас журналісти зауважують, що Конгрес США ще не виділив кошти, необхідні для виконання повного багаторічного зобов'язання.

Відтак, виробники можуть бути не в змозі масштабно інвестувати в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідне рішення.

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Якщо Конгрес зрештою виділить необхідні кошти, контракт дозволить RTX продовжувати інвестувати в персонал, ланцюги постачання та виробничі потужності на тлі різкого зростання попиту у США.

У компанії заявили, що у 2025 році майже вдвічі збільшили виробництво AMRAAM порівняно з попереднім роком.

Раніше цього року RTX заявила, що встановила щорічну ціль виробництва - щонайменше 1900 ракет AMRAAM.

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