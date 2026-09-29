Пентагон готує контракт на понад $20 млрд для виробництва ракет AMRAAM, - Reuters
Пентагон уклав із ракетним бізнесом Raytheon компанії RTX попередній багаторічний контракт на $20,7 млрд для прискорення виробництва ракет AMRAAM.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даниими видання, таким чином військові США прагнуть поповнити запаси озброєнь, виснажені через конфлікти на Близькому Сході та в Україні.
AMRAAM застосовується у повітряних боях між винищувачами, а також у складі системи NASAMS. Її використовують для захисту Вашингтона, а також понад десяток інших країн, зокрема Україна, Оман і Катар.
"Майбутня угода щодо AMRAAM є останньою в низці великих контрактів Пентагону на виробництво боєприпасів, які відомство просуває цього року, щоб змусити виробників швидше нарощувати обсяги випуску.
Угода укладена за аналогічним принципом із контрактом на $58,6 млрд на виробництво перехоплювачів Patriot, який у липні отримала компанія Lockheed Martin. Це семирічний план закупівель, розрахований до 2032 фінансового року", - йдеться в матеріалі.
Потрібне рішення Конгресу
Водночас журналісти зауважують, що Конгрес США ще не виділив кошти, необхідні для виконання повного багаторічного зобов'язання.
Відтак, виробники можуть бути не в змозі масштабно інвестувати в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідне рішення.
Якщо Конгрес зрештою виділить необхідні кошти, контракт дозволить RTX продовжувати інвестувати в персонал, ланцюги постачання та виробничі потужності на тлі різкого зростання попиту у США.
У компанії заявили, що у 2025 році майже вдвічі збільшили виробництво AMRAAM порівняно з попереднім роком.
Раніше цього року RTX заявила, що встановила щорічну ціль виробництва - щонайменше 1900 ракет AMRAAM.
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