Преодолел более 40 км по суше и воде: на НРК-амфибии впервые провели логистическую миссию
Индустрия дронов
Силы обороны провели первую логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе украинской разработки.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, НРК преодолел более 40 км по суше и воде, доставив защитникам на позиции провиант и боекомплект.
В Минобороны отметили, что воздушная логистика не всегда может быть оптимальным решением для таких операций.
"Амфибийный НРК позволяет пройти такой маршрут одним комплексом. На суше средство сохраняет высокую проходимость наземного НРК, а за секунды может перейти на воду и продолжить движение.
То есть один робот получает больше возможностей для выполнения миссий на различной местности", — говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль