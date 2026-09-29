Преодолел более 40 км по суше и воде: на НРК-амфибии впервые провели логистическую миссию

Индустрия дронов

Силы обороны провели первую логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе украинской разработки.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, НРК преодолел более 40 км по суше и воде, доставив защитникам на позиции провиант и боекомплект.

В Минобороны отметили, что воздушная логистика не всегда может быть оптимальным решением для таких операций.

"Амфибийный НРК позволяет пройти такой маршрут одним комплексом. На суше средство сохраняет высокую проходимость наземного НРК, а за секунды может перейти на воду и продолжить движение.

То есть один робот получает больше возможностей для выполнения миссий на различной местности", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы подразделения ударных НРК "NC13" оснастили НРК гранатометами и штурмовали ими позиции рашистов во время операции "Вивальди". ВИДЕО