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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК Індустрія дронів
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Подолав понад 40 км сушею та водою: на НРК-амфібії вперше провели логістичну місію. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили оборони здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, НРК подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши захисникам на позиції провізію та БК.

У Міноборони зазначили, що повітряна логіститка не завжди може бути оптимальним рішенням для таких операцій.

НРК-амфібію вперше застосували для логістики

"Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високу прохідність наземного НРК, а за секунди може перейти на воду та продовжити рух.

Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Бійці підрозділу ударних НРК "NC13" оснастили НРК гранатометами та штурмували ними позиції рашистів під час операції "Вівальді". ВIДЕО

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