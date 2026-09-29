Подолав понад 40 км сушею та водою: на НРК-амфібії вперше провели логістичну місію. ВIДЕО
Індустрія дронів
Сили оборони здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, НРК подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши захисникам на позиції провізію та БК.
У Міноборони зазначили, що повітряна логіститка не завжди може бути оптимальним рішенням для таких операцій.
"Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високу прохідність наземного НРК, а за секунди може перейти на воду та продовжити рух.
Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі", - йдеться в повідомленні.
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