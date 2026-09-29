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Новости Прекращение войны
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Россия продолжит войну, пока не обеспечит свои интересы, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины для достижения поставленных целей. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Песков отметил, что так называемую "специальную военную операцию" Россия будет продолжать для достижения поставленных целей.

"Пока что мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему, не слышим здравомыслящих голосов в пользу диалога и исправления ситуации. Это делает необходимым последовательное проведение специальной военной операции, чтобы полностью, на 100 %, обеспечить наши национальные интересы", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Что этому предшествовало?

Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2121) россия (89720) война в Украине (9261)
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Топ комментарии
+6
Та ні,піська. Доки не надірветься. Оце і буде забезпеченням інтересів всього світу.
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29.09.2026 13:26 Ответить
+3
росія буде продовжувати війну до свого розпаду. Це нас не заспокоює, бо з собою ті голодранці на той світ забуруть ще сотні тисяч найкращих українців.
Диктатор і терорист-вбивця пуйло добре розуміє, що якщо повернути після закінчення війни мільйон вбивць назад в болота, то вони знищать першим його, а потім і Засрашку. А так ще можна трішечки поцарювати. Вівзьмемо приклади, коли поверталися з війни, то зникали імперії. Після 1-ї світової зникла з карти землі російська імперія. Солдати повернулися з фронту. Після Другої світової сталін розуміючи це, залишив війська в Європі, де вони займалися своєю улюбленою справою. Я служив в НДР і знаю, що половину німок наші доблєсниє згвалтували. Після Авгану, коли повернулися окупанти - зник радянський союз (червона імперія). І після цієї війни рано чи пізно, але зникне назавжди московія.
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29.09.2026 13:32 Ответить
+2
Росія продовжить війну поки не отримає по пиці!
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29.09.2026 13:25 Ответить

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