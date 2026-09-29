Россия продолжит войну, пока не обеспечит свои интересы, - Песков
Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины для достижения поставленных целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Песков отметил, что так называемую "специальную военную операцию" Россия будет продолжать для достижения поставленных целей.
"Пока что мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему, не слышим здравомыслящих голосов в пользу диалога и исправления ситуации. Это делает необходимым последовательное проведение специальной военной операции, чтобы полностью, на 100 %, обеспечить наши национальные интересы", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.
Что этому предшествовало?
Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по войне в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.
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Диктатор і терорист-вбивця пуйло добре розуміє, що якщо повернути після закінчення війни мільйон вбивць назад в болота, то вони знищать першим його, а потім і Засрашку. А так ще можна трішечки поцарювати. Вівзьмемо приклади, коли поверталися з війни, то зникали імперії. Після 1-ї світової зникла з карти землі російська імперія. Солдати повернулися з фронту. Після Другої світової сталін розуміючи це, залишив війська в Європі, де вони займалися своєю улюбленою справою. Я служив в НДР і знаю, що половину німок наші доблєсниє згвалтували. Після Авгану, коли повернулися окупанти - зник радянський союз (червона імперія). І після цієї війни рано чи пізно, але зникне назавжди московія.