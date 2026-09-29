Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины для достижения поставленных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Песков отметил, что так называемую "специальную военную операцию" Россия будет продолжать для достижения поставленных целей.

"Пока что мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему, не слышим здравомыслящих голосов в пользу диалога и исправления ситуации. Это делает необходимым последовательное проведение специальной военной операции, чтобы полностью, на 100 %, обеспечить наши национальные интересы", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Что этому предшествовало?

Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.

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