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Новости Обстрелы Украины
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Песков об ударах РФ: Украине "придется заплатить цену" за свои действия

В Кремле заявили о ответных ударах по Украине

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что удары РФ по Украине якобы являются "ответными мерами" на атаки Украины в течение последних месяцев.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Украине "придется заплатить цену" за свои действия в течение последних месяцев - это сейчас и происходит в виде ударов ВС РФ", - сказал он.

Песков считает, что Россия должна сделать так, чтобы "никому не хотелось" объявлять о планах нанесения по ней ударов.

Также пресс-секретарь диктатора заявил, что "Путин достаточно исчерпывающе высказался о позиции России на переговорах по Украине".

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Что этому предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин заявил о готовности к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле, но Киев "эскалирует ситуацию"

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обстрел (35677) Песков Дмитрий (2120) россия (89705)
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Топ комментарии
+13
*****.За свої дії.відповідати теж прийдеця 3,14дрило.
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28.09.2026 12:46 Ответить
+10
З30 років.
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28.09.2026 12:47 Ответить
+6
А як щодо заплатити ціну раїсі за свої дії протягом останніх 30 років?
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28.09.2026 12:45 Ответить

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