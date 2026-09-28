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Песков об ударах РФ: Украине "придется заплатить цену" за свои действия
Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что удары РФ по Украине якобы являются "ответными мерами" на атаки Украины в течение последних месяцев.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Украине "придется заплатить цену" за свои действия в течение последних месяцев - это сейчас и происходит в виде ударов ВС РФ", - сказал он.
Песков считает, что Россия должна сделать так, чтобы "никому не хотелось" объявлять о планах нанесения по ней ударов.
Также пресс-секретарь диктатора заявил, что "Путин достаточно исчерпывающе высказался о позиции России на переговорах по Украине".
Что этому предшествовало?
- Ранее российский диктатор Путин заявил о готовности к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле, но Киев "эскалирует ситуацию"
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+13 Volodumur #622527
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+6 Артур Пирожков #156165
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