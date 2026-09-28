УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14184 відвідувача онлайн
Новини Обстріли України
3 778 26

Пєсков про удари РФ: Україні "доведеться заплатити ціну" за свої дії

У Кремлі заявили про відплату ударами по Україні

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що удари РФ по Україні це нібито "відплата" за атаки України протягом останніх місяців.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Україні "доведеться заплатити ціну" за свої дії протягом останніх місяців - це зараз і відбувається у вигляді ударів ЗС РФ", - сказав він.

Пєсков вважає, що Росія має зробити так, щоб "нікому не кортіло" оголошувати плани щодо завдання по ній ударів.

Також речник диктатора заявив, що "Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії на переговорах щодо України".

Читайте: Путін готовий до нової зустрічі з Трампом, - Пєсков

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін заявив про готовність до відновлення переговорів з Україною в Стамбулі, але Київ "ескалює ситуацію"

Також читайте: Удари України по РФ допомагають наблизити переговори, - Вітакер

Автор: 

обстріл (36994) Пєсков Дмитро (1826) росія (47938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
*****.За свої дії.відповідати теж прийдеця 3,14дрило.
показати весь коментар
28.09.2026 12:46 Відповісти
+10
З30 років.
показати весь коментар
28.09.2026 12:47 Відповісти
+7
А як щодо заплатити ціну раїсі за свої дії протягом останніх 30 років?
показати весь коментар
28.09.2026 12:45 Відповісти

Завантаження...

 
 