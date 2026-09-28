Пєсков про удари РФ: Україні "доведеться заплатити ціну" за свої дії

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що удари РФ по Україні це нібито "відплата" за атаки України протягом останніх місяців.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україні "доведеться заплатити ціну" за свої дії протягом останніх місяців - це зараз і відбувається у вигляді ударів ЗС РФ", - сказав він.

Пєсков вважає, що Росія має зробити так, щоб "нікому не кортіло" оголошувати плани щодо завдання по ній ударів.

Також речник диктатора заявив, що "Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії на переговорах щодо України".

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Що передувало?

Раніше російський диктатор Путін заявив про готовність до відновлення переговорів з Україною в Стамбулі, але Київ "ескалює ситуацію"

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