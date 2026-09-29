Росія продовжить війну, доки не забезпечить свої інтереси, - Пєсков
Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну проти України для досягнення поставлених цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Пєсков зазначив, що так звану "спеціальну військову операцію" Росія продовжуватиме для досягнення поставлених цілей.
"Поки що ми не бачимо жодних передумов для того, щоб ситуація змінилася на краще, не чуємо розсудливих голосів на користь діалогу та виправлення ситуації. Це робить необхідним послідовне проведення спеціальної військової операції, щоб повністю, на 100 %, забезпечити наші національні інтереси", - заявив речник російського диктатора.
Що передувало?
Раніше Пєсков заявив, що Кремль сподівається на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що українська сторона готова до будь-якого формату енергетичного перемирʼя з РФ. Американська сторона має передати цю пропозицію росіянам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Диктатор і терорист-вбивця пуйло добре розуміє, що якщо повернути після закінчення війни мільйон вбивць назад в болота, то вони знищать першим його, а потім і Засрашку. А так ще можна трішечки поцарювати. Вівзьмемо приклади, коли поверталися з війни, то зникали імперії. Після 1-ї світової зникла з карти землі російська імперія. Солдати повернулися з фронту. Після Другої світової сталін розуміючи це, залишив війська в Європі, де вони займалися своєю улюбленою справою. Я служив в НДР і знаю, що половину німок наші доблєсниє згвалтували. Після Авгану, коли повернулися окупанти - зник радянський союз (червона імперія). І після цієї війни рано чи пізно, але зникне назавжди московія.