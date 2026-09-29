Бывшего клирика УПЦ МП подозревают в финансировании российской армии на сотни миллионов рублей, - СБУ

Бывший клирик Николаевской и Вознесенской епархий УПЦ МП, который в настоящее время является протоиереем Русской православной церкви, по данным следствия, снабжал российских военных имуществом на сотни миллионов рублей. СБУ заочно сообщила ему о подозрении в финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление СБУ в Николаевской области.

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По данным спецслужбы, речь идет о настоятеле Тихвино-Онуфриевского храма Воронежской епархии РПЦ. В 2007–2017 годах мужчина постоянно проживал в Николаевской области и был штатным клириком Николаевской и Вознесенской епархий УПЦ. В 2017 году он уехал в Россию и поселился в Воронеже.

После начала полномасштабного вторжения РФ клирик, как утверждают следователи, систематически собирал и передавал материальные ресурсы подразделениям российских вооруженных сил, воюющим против Украины.

В частности, для нужд оккупантов он передавал военное снаряжение, автомобили, беспилотники, специальное оборудование и прочую технику.

"Для нужд так называемой "СВО" клирик РПЦ передал оккупантам военное снаряжение, автотранспортные средства, БПЛА, а также другое спецоборудование и технику на сотни миллионов российских рублей", – сообщили в СБУ.

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Кроме того, согласно материалам дела, мужчина неоднократно лично приезжал на временно оккупированные территории Украины, где передавал так называемые "гуманитарные конвои" российским военным.

В спецслужбе отметили, что эту деятельность клирик публично освещал в СМИ в пропагандистских целях и неоднократно получал поощрения от командования российских воинских подразделений.

Также, по оперативным данным СБУ, фигурант пытался использовать родственные связи в Украине, чтобы опосредованно влиять на представителей УПЦ МП и продвигать российские нарративы и интересы в религиозной среде.

Следователи заочно сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенное повторно.

В настоящее время подозреваемый находится на территории России. В СБУ заявили, что принимают комплексные меры для привлечения его к ответственности.

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