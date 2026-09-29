Колишнього клірика УПЦ МП підозрюють у фінансуванні російської армії на сотні мільйонів рублів, - СБУ

Колишній клірик Миколаївської та Вознесенської єпархій УПЦ МП, який нині є протоієреєм Російської православної церкви, за даними слідства, забезпечував російських військових майном на сотні мільйонів рублів. СБУ заочно повідомила йому про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління СБУ в Миколаївській області.

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За даними спецслужби, йдеться про настоятеля Тихвіно-Онуфріївського храму Воронезької єпархії РПЦ. У 2007–2017 роках чоловік постійно проживав у Миколаївській області та був штатним кліриком Миколаївської та Вознесенської єпархій УПЦ. У 2017 році він виїхав до Росії та оселився у Воронежі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ клірик, як стверджують слідчі, систематично збирав і передавав матеріальні ресурси підрозділам російських збройних сил, які воюють проти України.

Зокрема, для потреб окупантів він передавав військове спорядження, автомобілі, безпілотники, спеціальне обладнання та інше устаткування.

"Для потреб так званої "СВО" клірик РПЦ передав окупантам військове спорядження, автотранспортні засоби, БПЛА, а також інше спецобладнання та устаткування на сотні мільйонів російських рублів", – повідомили в СБУ.

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Крім того, за матеріалами справи, чоловік неодноразово особисто приїжджав на тимчасово окуповані території України, де передавав так звані "гуманітарні конвої" російським військовим.

У спецслужбі зазначили, що цю діяльність клірик публічно висвітлював у медіа з пропагандистською метою та неодноразово отримував заохочення від командування російських військових підрозділів.

Також, за оперативними даними СБУ, фігурант намагався використовувати родинні зв’язки в Україні, щоб опосередковано впливати на представників УПЦ МП та просувати російські наративи й інтереси у релігійному середовищі.

Слідчі заочно повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, вчинене повторно.

Наразі підозрюваний перебуває на території Росії. У СБУ заявили, що вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

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