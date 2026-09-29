Российский удар уничтожил приют для животных в Одесской области: погибли 10 кошек и три собаки. ВИДЕО+ФОТО

В результате российского удара по Одесской области 29 сентября пожаром было разрушено помещение приюта для животных "Любящие сердца". Погибли десять кошек и три собаки, еще часть животных руководительнице приюта удалось вынести из охваченного огнем здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о последствиях удара рассказала руководительница приюта Ольга Шилимина.

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Во время первого взрыва женщина находилась на территории приюта и кормила животных. По ее словам, взрывной волной ее отбросило от ворот вглубь двора.

"Я упала. Меня отбросило взрывной волной. От ударной волны голова была как холодец. Когда поднялась, поняла, что может быть второе попадание и мне нужно спасать животных", — рассказала Шилимина.

Она схватила бутылку воды и огнетушитель и побежала в ту часть приюта, где находились животные.

Во время следующего взрыва руководительнице приюта удалось спасти пятерых кошек и одну собаку. Остальные испуганные животные забились в угол, а пламя уже не позволяло до них добраться.

"Успели выйти пять кошек, одну собаку я просто схватила. Остальные забились в самый угол. Невозможно было никак пробиться, потому что пламя начало все блокировать", — отметила она.

По уточненным данным, в результате пожара погибли десять кошек и три собаки.

"Собаки от страха забились в будки. Будки были пластиковые, они просто сгорели дотла", – рассказала Шилимина.

В результате удара огонь охватил более 400 квадратных метров. В приюте также сгорели запасы корма и другое имущество. Одна из кошек, выжившая после атаки, получила ожоги.







Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ночью и утром 29 сентября враг атаковал инфраструктуру Одессы, в результате чего возник пожар. Также продолжаются работы в многоэтажном доме, поврежденном во время предыдущего удара.

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