Російський удар знищив притулок для тварин на Одещині: загинули 10 котів і три собаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російської атаки на Одещину 29 вересня було зруйновано пожежею приміщення притулку для тварин "Люблячі серця". Загинули десять котів і три собаки, ще частину тварин керівниці закладу вдалося винести з охопленої вогнем будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про наслідки удару розповіла керівниця притулку Ольга Шиліміна.
Під час першого вибуху жінка перебувала на території притулку та годувала тварин. За її словами, вибуховою хвилею її відкинуло від воріт у середину подвір’я.
"Я впала. Мене відкинуло вибуховою хвилею. Від ударної хвилі голова була наче холодець. Коли підвелася, розуміла, що може бути друге влучання і мені потрібно рятувати тварин", – розповіла Шиліміна.
Вона схопила пляшку води та вогнегасник і побігла до частини притулку, де перебували тварини.
Під час наступного удару керівниці притулку вдалося врятувати п’ятьох котів та одну собаку. Інші налякані тварини забилися в куток, а полум’я вже не дозволяло до них дістатися.
"Встигли вийти п’ять котиків, одну собаку я просто схопила. Решта забилися в самий кут. Неможливо було ніяк пробитися, тому що полум’я почало все блокувати", – зазначила вона.
За уточненими даними, внаслідок пожежі загинули десять котів і три собаки.
"Собаки від страху забилися в будки. Будки були пластикові, вони просто вщент згоріли", – розповіла Шиліміна.
Внаслідок удару вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. У притулку також згоріли запаси корму та інше майно. Одну з кішок, яка вижила після атаки, було обпалено.
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