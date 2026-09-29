Російський удар знищив притулок для тварин на Одещині: загинули 10 котів і три собаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Одещину 29 вересня було зруйновано пожежею приміщення притулку для тварин "Люблячі серця". Загинули десять котів і три собаки, ще частину тварин керівниці закладу вдалося винести з охопленої вогнем будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про наслідки удару розповіла керівниця притулку Ольга Шиліміна.

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Під час першого вибуху жінка перебувала на території притулку та годувала тварин. За її словами, вибуховою хвилею її відкинуло від воріт у середину подвір’я.

"Я впала. Мене відкинуло вибуховою хвилею. Від ударної хвилі голова була наче холодець. Коли підвелася, розуміла, що може бути друге влучання і мені потрібно рятувати тварин", – розповіла Шиліміна.

Вона схопила пляшку води та вогнегасник і побігла до частини притулку, де перебували тварини.

Під час наступного удару керівниці притулку вдалося врятувати п’ятьох котів та одну собаку. Інші налякані тварини забилися в куток, а полум’я вже не дозволяло до них дістатися.

"Встигли вийти п’ять котиків, одну собаку я просто схопила. Решта забилися в самий кут. Неможливо було ніяк пробитися, тому що полум’я почало все блокувати", – зазначила вона.

За уточненими даними, внаслідок пожежі загинули десять котів і три собаки.

"Собаки від страху забилися в будки. Будки були пластикові, вони просто вщент згоріли", – розповіла Шиліміна.

Внаслідок удару вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. У притулку також згоріли запаси корму та інше майно. Одну з кішок, яка вижила після атаки, було обпалено.







Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі та вранці 29 вересня ворог атакував інфраструктуру Одеси, виникла пожежа. Також тривають роботи у багатоповерхівці, пошкодженій під час попереднього удару.

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