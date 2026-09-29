518,3 млн грн на резервные ИТ-системы госорганов: правительство усиливает защиту цифровой инфраструктуры
Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов в условиях российских атак на цифровую инфраструктуру.
Об этомсообщил в Telegram-канале премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство выделило средства из резервного фонда
В условиях российских атак на цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов.
Корецкий пояснил, что средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.
"Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак.
Мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе к самым худшим", — подчеркнул Корецкий.
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