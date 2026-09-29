518,3 млн грн на резервные ИТ-системы госорганов: правительство усиливает защиту цифровой инфраструктуры

Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов в условиях российских атак на цифровую инфраструктуру.

Об этомсообщил в Telegram-канале премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Правительство выделило средства из резервного фонда

В условиях российских атак на цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов.

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Корецкий пояснил, что средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.

"Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак.

Мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе к самым худшим", — подчеркнул Корецкий.

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