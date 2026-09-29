518,3 млн грн на резервні ІТ-системи держорганів: уряд посилює захист цифрової інфраструктури

Уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Уряд виділив кошти з резервного фонду

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

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Корецький пояснив, що кошти будуть спрямовані на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.

"Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.

Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", - наголосив Корецький.

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