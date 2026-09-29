В Соломенском районе Киева обезвредили боевые части двух баллистических ракет. ВИДЕО+ФОТО
После ночной атаки РФ в Соломенском районе Киева взрывотехники полиции обезвредили боевые части двух баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Вес каждого боевого заряда - около полутонны
"После ночной вражеской атаки на столицу в Соломенском районе взрывотехники полиции Киева обезвредили боевые части двух баллистических ракет. Обе упали в непосредственной близости от жилых домов. Вес каждого боевого заряда — около полутонны", — говорится в сообщении.
Полицейские взрывотехники привели боевые части в безопасное состояние. В дальнейшем, с помощью специальной техники, совместно с ГСЧС данные фрагменты будут вывезены для последующего обезвреживания на специальный полигон.
Обращение к гражданам
Полицейские призывают граждан: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов
- не приближаться к ним,
- не прикасаться к ним и
- немедленно сообщать о находке по телефонам 102 или 101.
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