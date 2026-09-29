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Новости Обезвреживание ракет и дронов
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В Соломенском районе Киева обезвредили боевые части двух баллистических ракет. ВИДЕО+ФОТО

После ночной атаки РФ в Соломенском районе Киева взрывотехники полиции обезвредили боевые части двух баллистических ракет. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Вес каждого боевого заряда - около полутонны

"После ночной вражеской атаки на столицу в Соломенском районе взрывотехники полиции Киева обезвредили боевые части двух баллистических ракет. Обе упали в непосредственной близости от жилых домов. Вес каждого боевого заряда — около полутонны", — говорится в сообщении.

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Полицейские взрывотехники привели боевые части в безопасное состояние. В дальнейшем, с помощью специальной техники, совместно с ГСЧС данные фрагменты будут вывезены для последующего обезвреживания на специальный полигон.

Обращение к гражданам

Полицейские призывают граждан: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов

  • не приближаться к ним,
  • не прикасаться к ним и
  • немедленно сообщать о находке по телефонам 102 или 101.

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полиция обезвредила две боевые части баллистических ракет
полиция обезвредила две боевые части баллистических ракет
полиция обезвредила две боевые части баллистических ракет
полиция обезвредила две боевые части баллистических ракет

Автор: 

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