У Солом’янському районі Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни
"Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом’янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали впритул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни", - ідеться в повідомленні.
Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.
Звернення до громадян
Поліцейські закликають громадян: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів
- не наближатися до них,
- не торкатися та
- негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.
Будь ласка, зачекайте...
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