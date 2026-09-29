У Солом’янському районі Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни

"Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом’янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали впритул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни", - ідеться в повідомленні.

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Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Звернення до громадян

Поліцейські закликають громадян: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів

не наближатися до них,

не торкатися та

негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.

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