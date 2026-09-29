УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13575 відвідувачів онлайн
Новини Знешкодження ракет і дронів
1 450 5

У Солом’янському районі Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція  України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни

"Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом’янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали впритул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після масованої атаки на Київ вибухотехніки вилучили частини російських ракет та 50 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, спільно із ДСНС дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Звернення до громадян

Поліцейські закликають громадян: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів

  • не наближатися до них,
  • не торкатися та
  • негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101.

Також дивіться: У Голосіївському районі Києва виявили уламки російської "Герані-4" із залишками вибухівки. ВIДЕО

поліція знешкодила дві бойові частини балістичних ракет
поліція знешкодила дві бойові частини балістичних ракет
поліція знешкодила дві бойові частини балістичних ракет
поліція знешкодила дві бойові частини балістичних ракет

Автор: 

Київ (17162) ракети (4377) сапер (251)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 