Избивал, пытал током и держал в подвале: в Запорожской области будут судить оккупанта за издевательства над гражданскими людьми
В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ, который подвергал пыткам и издевательствам местных жителей во время оккупации Бердянского района Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Следствие установило несколько эпизодов военных преступлений фигуранта против гражданского населения:
-
Май 2023 года: российский захватчик ворвался в жилища гражданских лиц и жестоко избил мужчину на глазах у его жены. Оккупант с применением насилия и угроз требовал предоставить информацию об их сыне, который служит в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, он заставлял супругов получать российские паспорта.
-
Июнь 2023 года: военный преступник похитил другого местного жителя и подверг его пыткам электрическим током, выбивая из него личные данные и адреса проукраински настроенных соседей. После пыток потерпевшего в течение трех дней удерживали прикованным наручниками к стене в подвале захваченной базы отдыха.
Оккупанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Дело будет рассматривать суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль