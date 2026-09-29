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Новости Пытки во время оккупации
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Избивал, пытал током и держал в подвале: в Запорожской области будут судить оккупанта за издевательства над гражданскими людьми

В Запорожье будут судить оккупанта за издевательства над гражданскими лицами

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ, который подвергал пыткам и издевательствам местных жителей во время оккупации Бердянского района Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Следствие установило несколько эпизодов военных преступлений фигуранта против гражданского населения:

  • Май 2023 года: российский захватчик ворвался в жилища гражданских лиц и жестоко избил мужчину на глазах у его жены. Оккупант с применением насилия и угроз требовал предоставить информацию об их сыне, который служит в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, он заставлял супругов получать российские паспорта.

  • Июнь 2023 года: военный преступник похитил другого местного жителя и подверг его пыткам электрическим током, выбивая из него личные данные и адреса проукраински настроенных соседей. После пыток потерпевшего в течение трех дней удерживали прикованным наручниками к стене в подвале захваченной базы отдыха.

Оккупанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Дело будет рассматривать суд.

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Автор: 

армия РФ (24323) оккупация (10757) пытки (993) Запорожская область (4925) Бердянский район (37)
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