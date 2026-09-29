Избивал, пытал током и держал в подвале: в Запорожской области будут судить оккупанта за издевательства над гражданскими людьми

Май 2023 года: российский захватчик ворвался в жилища гражданских лиц и жестоко избил мужчину на глазах у его жены. Оккупант с применением насилия и угроз требовал предоставить информацию об их сыне, который служит в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, он заставлял супругов получать российские паспорта.