Бив, катував струмом і тримав у підвалі: на Запоріжжі судитимуть окупанта за знущання з цивільних
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ, який катував і знущався з місцевих жителів під час окупації Бердянського району Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Слідство встановило кілька епізодів воєнних злочинів фігуранта проти цивільного населення:
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Травень 2023 року: російський загарбник увірвався до помешкань цивільних і жорстоко бив чоловіка на очах у його дружини. Окупант із застосуванням насильства та погроз вимагав надати інформацію про їхнього сина, який служить у Збройних Силах України. Крім того, він примушував подружжя отримувати російські паспорти.
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Червень 2023 року: воєнний злочинець викрав іншого місцевого мешканця та катував його електричним струмом, вибиваючи персональні дані та адреси проукраїнськи налаштованих сусідів. Після катувань потерпілого протягом трьох днів утримували прикутим кайданками до стіни у підвалі захопленої бази відпочинку.
Окупанту інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Справу розглядатиме суд.
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