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Новини Катування під час окупації
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Бив, катував струмом і тримав у підвалі: на Запоріжжі судитимуть окупанта за знущання з цивільних

На Запоріжжі судитимуть окупанта за знущання з цивільних

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ, який катував і знущався з місцевих жителів під час окупації Бердянського району Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідство встановило кілька епізодів воєнних злочинів фігуранта проти цивільного населення:

  • Травень 2023 року: російський загарбник увірвався до помешкань цивільних і жорстоко бив чоловіка на очах у його дружини. Окупант із застосуванням насильства та погроз вимагав надати інформацію про їхнього сина, який служить у Збройних Силах України. Крім того, він примушував подружжя отримувати російські паспорти.

  • Червень 2023 року: воєнний злочинець викрав іншого місцевого мешканця та катував його електричним струмом, вибиваючи персональні дані та адреси проукраїнськи налаштованих сусідів. Після катувань потерпілого протягом трьох днів утримували прикутим кайданками до стіни у підвалі захопленої бази відпочинку.

Окупанту інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Справу розглядатиме суд.

Також читайте: Журналісти ідентифікували двох наглядачів СІЗО в окупованому Криму, яких колишні в’язні звинувачують у катуваннях українців

Автор: 

армія рф (22469) окупація (7140) катування (756) Запорізька область (5304) Бердянський район (37)
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