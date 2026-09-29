Бив, катував струмом і тримав у підвалі: на Запоріжжі судитимуть окупанта за знущання з цивільних

Травень 2023 року: російський загарбник увірвався до помешкань цивільних і жорстоко бив чоловіка на очах у його дружини. Окупант із застосуванням насильства та погроз вимагав надати інформацію про їхнього сина, який служить у Збройних Силах України. Крім того, він примушував подружжя отримувати російські паспорти.