Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра в 85-ю годовщину трагедии. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра в 85-ю годовщину трагедии, напомнив, что всего за два дня в сентябре 1941 года нацисты расстреляли почти 34 тысячи евреев.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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О масштабах трагедии

По словам президента, только 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яре были расстреляны почти 34 тысячи евреев. Помимо них, нацисты убивали там рома, украинских националистов, участников подполья, военнопленных и пациентов психиатрической больницы.

Всего за время оккупации в Бабьем Яре погибло около 100 тысяч невинных людей.

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Об уроках трагедии

"Эта трагедия напоминает, насколько важно защищаться от зла, от страшных режимов, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Напоминает, почему нельзя закрывать глаза на террор и зверства против людей и почему стоит всегда поддерживать настоящих защитников жизни", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что сегодня почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов, и пожелал вечной памяти всем невинным жертвам.

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