Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру у 85-ті роковини трагедії. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру у 85-ті роковини трагедії, нагадавши, що лише за два дні у вересні 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про масштаб трагедії

За словами президента, лише 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. Окрім них, нацисти вбивали там ромів, українських націоналістів, учасників підпілля, військовополонених та пацієнтів психіатричної лікарні.

Загалом за час окупації в Бабиному Яру загинуло близько 100 тисяч невинних людей.

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Про уроки трагедії

"Ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні вшанував пам'ять людей, які загинули через масові нацистські розстріли, і побажав вічної пам'яті всім невинним жертвам.

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