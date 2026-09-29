Зеленський перенаправив Корецькому та Покладу петицію про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист"

Президент Володимир Зеленський перенаправив петицію про позбавлення Олексія Потапенка (Потап) звання "Заслужений артист України" прем'єру Корецькому та т.в.о. голови СБУ Покладу для подальшого розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відповідь президента

Зеленський подякував всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

Також президент нагадав, що позбавлення почесних звань відбувається згідно із законом "Про державні нагороди України" і законом "Про санкції".

"Пропозиції щодо застосування санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, зокрема, Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України.

Матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості, викладення дій та фактів, що підтверджують наявність підстав для беззаперечного застосування санкцій, належне обґрунтування майбутнього рішення, а також застосування правових підстав", - зазначив глава держави.

Так, Зеленський надіслав петицію прем'єр-міністру Корецькому та т.в.о. голови СБУ Покладу.

"З проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку", - додав він.

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Що передувало?

Як відомо, Потап та Настя Каменських, які відновили свій дует після 9 років творчої паузи, усе частіше ведуть свої офіційні сторінки в соцмережах російською мовою. Це викликає чимале обурення серед підписників. Раніше Каменських публікувала дописи англійською та іспанською мовами, оскільки намагалася підкорити латиноамериканський шоу-бізнесовий ринок.

Наприкінці серпня Потап і Каменських потрапили у новий скандал через ролик про російську мову та свободу.

8 вересня Каменських пояснила, що її тіло нібито "не приймає" українську мову.

Пізніше її внесли в базу "Миротворець".

17 вересня Рада не підтримала звернення до президента Зеленського щодо позбавлення репера та продюсера Потапа звання "Заслужений артист України".

Дивіться: Потап і Настя Каменських потрапили у новий скандал через ролик про російську мову та свободу. ВIДЕО