Рада не змогла позбавити Потапа звання заслуженого артиста України

Верховна Рада не підтримала звернення до президента Зеленського щодо позбавлення репера та продюсера Потапа (Олексій Потапенко" звання "Заслужений артист України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Раніше на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію із закликом позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України". Станом на 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

17 вересня Верховна Рада не змогла підтримати звернення до президента Зеленського щодо позбавлення артиста цього звання.

Рішення підтримали лише 198 нардепів, такої кількості голосів не вистачило для ухвалення рішення.

Як відомо, Потапу звання "Заслужений артист України" Потапу присвоїв президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України у 2020 році.

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Що передувало?

Як відомо, Потап та Настя Каменських, які відновили свій дует після 9 років творчої паузи, усе частіше ведуть свої офіційні сторінки в соцмережах російською мовою. Це викликає чимале обурення серед підписників. Раніше Каменських публікувала дописи англійською та іспанською мовами, оскільки намагалася підкорити латиноамериканський шоу-бізнесовий ринок.

Наприкінці серпня Потап і Каменських потрапили у новий скандал через ролик про російську мову та свободу.

8 вересня Каменських пояснила , що її тіло нібито "не приймає" українську мову.

Пізніше її внесли в базу "Миротворець"

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