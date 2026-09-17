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Новости Лишение звания заслуженного артиста
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Рада не смогла лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины

Потапа не смогли лишить звания заслуженного артиста

Верховная Рада не поддержала обращение к президенту Зеленскому о лишении рэпера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко) звания "Заслуженный артист Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ранее на сайте Офиса Президента была зарегистрирована петиция с призывом лишить Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины". По состоянию на 3 сентября она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

17 сентября Верховная Рада не смогла поддержать обращение к президенту Зеленскому о лишении артиста этого звания.

Решение поддержали лишь 198 народных депутатов, такого количества голосов не хватило для принятия решения.

Как известно, звание "Заслуженный артист Украины" Потапу присвоил президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины в 2020 году.

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Что этому предшествовало?

  • Как известно, Потап и Настя Каменских, возобновившие свой дуэт после 9-летнего творческого перерыва, все чаще ведут свои официальные страницы в соцсетях на русском языке. Это вызывает немалое возмущение среди подписчиков. Ранее Каменских публиковала посты на английском и испанском языках, поскольку пыталась завоевать латиноамериканский шоу-бизнес-рынок.
  • В конце августа Потап и Каменских оказались в центре нового скандала из-за ролика о русском языке и свободе.
  • 8 сентября Каменских объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык.
  • Позже ее внесли в базу "Миротворец"

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Автор: 

Потап (14) артисты (285)
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Топ комментарии
+17
Ця "Рада" така сама як той "Потап", нічого доброго не чекайте.
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17.09.2026 12:33 Ответить
+11
Уроди! Його громадянства треба позбавляти, а не те що ,,заслуженого"!!
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17.09.2026 12:36 Ответить
+9
Що 95й, що Зеля, що Потоп, ніякого відношення до культури України не мають.
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17.09.2026 12:40 Ответить

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