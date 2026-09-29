Зеленский перенаправил Корецкому и Покладу петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист"
Президент Владимир Зеленский перенаправил петицию о лишении Алексея Потапенко (Потап) звания "Заслуженный артист Украины" премьер-министру Корецкому и и.о. главы СБУ Покладу для дальнейшего рассмотрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ президента
Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.
Также президент напомнил, что лишение почетных званий происходит в соответствии с законом "О государственных наградах Украины" и законом "О санкциях".
"Предложения о применении санкций выносятся на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в частности, Кабинетом Министров Украины, Службой безопасности Украины.
Материалы о применении санкций должны содержать достаточные сведения, изложение действий и фактов, подтверждающих наличие оснований для бесспорного применения санкций, надлежащее обоснование будущего решения, а также указание правовых оснований", — отметил глава государства.
Так, Зеленский направил петицию премьер-министру Корецкому и и.о. главы СБУ Покладу.
"С просьбой в соответствии с компетенцией рассмотреть поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке", — добавил он.
Что предшествовало?
- Как известно, Потап и Настя Каменских, возобновившие свой дуэт после 9-летнего творческого перерыва, все чаще ведут свои официальные страницы в соцсетях на русском языке. Это вызывает немалое возмущение среди подписчиков. Ранее Каменских публиковала посты на английском и испанском языках, поскольку пыталась завоевать латиноамериканский шоу-бизнес-рынок.
- В конце августа Потап и Каменских оказались в центре нового скандала из-за ролика о русском языке и свободе.
- 8 сентября Каменских объяснила, что ее тело якобы "не принимает" украинский язык.
- Позже ее внесли в базу "Миротворец".
- 17 сентября Рада не поддержалаобращение к президенту Зеленскому о лишении рэпера и продюсера Потапа звания "Заслуженный артист Украины".
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