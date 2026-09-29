Подростков, завербованных российскими спецслужбами, начали признавать потерпевшими, — Офис генпрокурора

Несовершеннолетних, которых российские спецслужбы вербуют для совершения преступлений на территории Украины, стали признавать в уголовных делах не только подозреваемыми, но и потерпевшими.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко.

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Почему ввели новую практику

"Недавно мы ввели такую практику. В международном праве существует прямой запрет на использование несовершеннолетних в качестве детей-солдат в вооруженном конфликте. Это не является прямым вовлечением наших детей в вооруженный конфликт, в непосредственное участие в боевых действиях. В то же время по своим последствиям такая деятельность может нести последствия, сопоставимые с участием в боевых действиях или непосредственно на линии соприкосновения. Такие дети используются для поджогов, убийств, диверсий, уничтожения имущества и других преступлений. Последствия от этого существенны, поскольку снижается обороноспособность страны, страдают люди, наносится материальный ущерб. Мы прислушались к рекомендациям, которые нам давали международные партнеры, и приняли решение о том, что действительно такие дети и подростки являются лицами, которые все же пострадали от действий агентов спецслужб РФ", — пояснил он.

По словам Андрея Лещенко, подростки чаще всего используются в качестве орудия для совершения преступлений, поскольку не до конца осознают общественную опасность таких деяний.

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Он также добавил, что когда таких детей признают потерпевшими в уголовных делах, по желанию их и их родителей с ними работают специалисты из Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей, оказывают психологическую поддержку, объясняют, что такое уголовное преследование, почему оно происходит, как будет проходить судебное рассмотрение таких дел и т. д.

О двойном статусе

"Мы понимаем, что если бы не агенты спецслужб Российской Федерации, то эти дети никогда бы не совершали такие преступления, но в то же время, к сожалению, они уже находятся в том возрасте, который позволяет им осознавать, что такие деяния все же являются правонарушениями и противоречат закону. Поэтому в данном случае у них двойной статус. В одном уголовном производстве они являются потерпевшими, в другом — подозреваемыми", — отметил заместитель генпрокурора.

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