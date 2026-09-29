Завербованих російськими спецслужбами підлітків почали визнавати потерпілими, - Офіс генпрокурора

Неповнолітніх, яких російські спецслужби вербують для вчинення злочинів на території України, почали визнавати в кримінальних впровадження не лише підозрюваними, але й потерпілими.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко.

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Чому запровадили нову практику

"Нещодавно ми започаткували таку практику. В міжнародному праві є пряма заборона на використання неповнолітніх як дітей-солдатів у збройному конфлікті. Це не є прямим втягненням наших дітей у збройний конфлікт, в безпосередню участь у бойових діях. Водночас за своїми наслідками така діяльність може нести наслідки співмірні з участю у бойових діях чи безпосередньо на лінії зіткнення. Такі діти використовуються для підпалів, вбивств, диверсій, знищення майна і інших злочинів. Наслідки від цього суттєві, оскільки знижується обороноздатність країни, страждають люди, завдається матеріальна шкода. Ми дослухались до рекомендацій, які нам давали міжнародні партнери, і прийняли рішення про те, що дійсно такі діти і підлітки є особами, які все ж таки є потерпілими від діянь агентів спецслужб РФ", — пояснив він.

За словами Андрія Лещенка, підлітки більше використовуються як знаряддя для вчинення злочину, оскільки не до кінця усвідомлюють суспільну небезпечність таких діянь.

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Він також додав, що коли такі діти визнаються потерпілими у кримінальних впровадження, за бажанням їх і їхніх батьків, з ними працюють спеціалісти з Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків, надають психологічну підтримку, пояснюють, що таке кримінальне переслідування, чому воно відбувається, як буде відбуватися судовий розгляд таких проваджень тощо.

Про подвійний статус

"Ми розуміємо, що якби не агенти спецслужб Російської Федерації, то ці діти ніколи б не вчиняли такі злочини, але водночас, на жаль, вони є вже в тому віці, який дозволяє їм усвідомлювати, що такі діяння все ж таки є правопорушеннями і є протиправними. Тому в них в такому випадку є подвійний статус. В одному кримінальному провадженні вони є потерпілими, в іншому – підозрюваними", — зазначив заступник генпрокурора.

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