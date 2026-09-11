РФ завербувала 15-річну доньку військового з Краматорська для шпигунства за ЗСУ: її засудили до 6 років ув’язнення, - ЗМІ

15-річна школярка з Краматорська, яка є донькою військовослужбовця, стежила за українськими військовими, фотографувала техніку й засоби ППО та отримала завдання від куратора з РФ підкласти гранату під автомобіль. Росіяни завербували неповнолітню через Telegram.

Про це пише "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Журналісти "Слідство.Інфо" дослідили матеріали справи й з'ясували деталі вербування та подальший вирок для дівчини.

Як почалося спілкування

Восени 2025 року 15-річній Аліні з Краматорська в Telegram написав незнайомий чоловік, контакти якого дівчина знайшла в каналі для знайомств і пошуку легких грошей. За версією слідства, це був Нікіта Зорін на позивний "Заря" — російський військовослужбовець, який спершу служив за контрактом у 16-му інженерно-саперному полку, а згодом перейшов у штурмовий загін 237-го танкового полку.

Старший на 10 років Зорін поступово завойовував довіру дівчини, а через деякий час попросив стежити за українськими військовими та поліцейськими в Краматорську: де ті збираються, на яких машинах їздять та де залишають техніку.

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Що передавала школярка

Аліна повідомляла куратору про місця, де вечорами збиралися українські бійці, надсилала розташування військових та боєприпасів на різних вулицях міста, а також інформацію про пости поліції. Наприкінці 2025 року вона майже добу збирала дані про систему ППО в місті, виходячи з дому на завдання й записуючи для Зоріна голосові повідомлення.

З часом Зорін попередив дівчину, що по зданих нею точках росіяни можуть завдати ударів, і вимагав нікому не розповідати про спілкування.

Пізніше тон куратора змінився — він почав погрожувати Аліні фізичною розправою та, за даними прокуратури, запропонував підкласти гранату під колесо військової машини й сфотографувати це. Дівчина відмовилась, однак продовжила передавати відомості про розташування українських військових.

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Затримання дівчини та слідство

5 січня 2026 року, коли Аліна повернулася додому готувати черговий "звіт", у квартирі на неї вже чекали співробітники СБУ, які вилучили її смартфон.

Того ж дня дівчину затримали та повідомили про підозру в державній зраді, а за два дні суд відправив її під варту з заставою у 266 тисяч гривень, яку родина не змогла внести.

Аліна пояснювала, що зливала інформацію росіянину, бажаючи "помститися" військовим ЗСУ, які нібито образили її, хоча конкретних деталей не назвала, а згодом відмовилася свідчити проти себе. Дівчина також розповіла, що куратор обіцяв винагороду на криптогаманець, яким вона не вміла користуватися, тож грошей не отримала, і назвала себе патріотично налаштованою.

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Адвокат неодноразово намагався домогтися звільнення школярки з-під варти — зокрема просив цілодобовий домашній арешт, посилаючись на її неповнолітній вік, відсутність судимостей та те, що батько дівчини служить у ЗСУ. Суд, утім, залишив Аліну під вартою, водночас зобов'язавши слідчий ізолятор забезпечити дівчині необхідне медичне обстеження (їй видалили апендикс) та лікування через хронічну астму.

У квітні 2026 року СБУ завершила слідство й передала справу до суду — зрештою дівчину засудили до шести років позбавлення волі за державну зраду.

Юридичний нюанс справи

Адвокатка Ганна Літвіщенко пояснила виданню, що кримінальна відповідальність за державну зраду настає з 16 років, і цей вік має враховуватися на момент вчинення діяння. Оскільки спілкування з Зоріним почалося, коли Аліні було 15, а описані слідством дії вона виконувала вже після 16-річчя, дівчина одночасно може бути й обвинуваченою в одній справі, і потерпілою в іншій — що не виключає окремої кримінально-правової оцінки дій дорослого, який її завербував.

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Справа проти куратора

6 серпня 2026 року Нікіті Зоріну заочно повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу — вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Місцеперебування самого Зоріна наразі невідоме. За даними видання, в одному з російських Telegram-каналів, де публікують звернення про пошук військових, жінка, яка назвалася матір'ю Зоріна, повідомляла, що востаннє він виходив на зв'язок 27 жовтня 2024 року — у день свого народження, після чого родичі не отримували від нього відповідей, хоча повідомлення хтось читав. За словами жінки, на той момент Зорін не мав офіційного статусу зниклого безвісти, загиблого чи військовополоненого.

Нині Нікіта Зорін залишається підозрюваним із невстановленим місцеперебуванням.

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