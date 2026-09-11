Россия завербовала 15-летнюю дочь военного из Краматорска для шпионажа за ВСУ: ее приговорили к 6 годам лишения свободы, - СМИ

15-летняя школьница из Краматорска, дочь военнослужащего, следила за украинскими военными, фотографировала технику и средства ПВО и получила задание от куратора из РФ подложить гранату под автомобиль. Россияне завербовали несовершеннолетнюю через Telegram.

Об этом пишет"Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты "Следство.Инфо" изучили материалы дела и выяснили детали вербовки и дальнейший приговор для девушки.

Как началось общение

Осенью 2025 года 15-летней Алине из Краматорска в Telegram написал незнакомый мужчина, контакты которого девушка нашла в канале для знакомств и поиска легких денег. По версии следствия, это был Никита Зорин по позывному "Заря" - российский военнослужащий, который сначала служил по контракту в 16-м инженерно-саперном полку, а впоследствии перешел в штурмовой отряд 237-го танкового полка.

Старший на 10 лет Зорин постепенно завоевывал доверие девушки, а через некоторое время попросил следить за украинскими военными и полицейскими в Краматорске: где те собираются, на каких машинах ездят и где оставляют технику.

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Что передавала школьница

Алина сообщала куратору о местах, где по вечерам собирались украинские бойцы, присылала информацию о расположении военных и боеприпасов на разных улицах города, а также о полицейских постах. В конце 2025 года она почти сутки собирала данные о системе ПВО в городе, выходя из дома на задание и записывая для Зорина голосовые сообщения.

Со временем Зорин предупредил девушку, что по переданным ею координатам россияне могут нанести удары, и потребовал никому не рассказывать об их общении.

Позже тон куратора изменился - он начал угрожать Алине физической расправой и, по данным прокуратуры, предложил подложить гранату под колесо военной машины и сфотографировать это. Девушка отказалась, однако продолжила передавать сведения о расположении украинских военных.

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Задержание девушки и следствие

5 января 2026 года, когда Алина вернулась домой, чтобы подготовить очередной "отчет", в квартире ее уже ждали сотрудники СБУ, которые изъяли ее смартфон.

В тот же день девушку задержали и сообщили о подозрении в государственной измене, а через два дня суд отправил ее под стражу с залогом в 266 тысяч гривен, который семья не смогла внести.

Алина объясняла, что сдавала информацию россиянину, желая "отомстить" военным ВСУ, которые якобы обидели ее, хотя конкретных деталей не назвала, а впоследствии отказалась давать показания против себя. Девушка также рассказала, что куратор обещал вознаграждение на криптокошелек, которым она не умела пользоваться, поэтому денег не получила, и назвала себя патриотически настроенной.

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Адвокат неоднократно пытался добиться освобождения школьницы из-под стражи - в частности, просил о круглосуточном домашнем аресте, ссылаясь на ее несовершеннолетний возраст, отсутствие судимостей и то, что отец девушки служит в ВСУ. Суд, однако, оставил Алину под стражей, при этом обязав следственный изолятор обеспечить девушке необходимое медицинское обследование (ей удалили аппендикс) и лечение в связи с хронической астмой.

В апреле 2026 года СБУ завершила следствие и передала дело в суд — в итоге девушку приговорили к шести годам лишения свободы за государственную измену.

Юридический нюанс дела

Адвокат Анна Литвищенко пояснила изданию, что уголовная ответственность за государственную измену наступает с 16 лет, и этот возраст должен учитываться на момент совершения деяния. Поскольку общение с Зориным началось, когда Алине было 15, а описанные следствием действия она совершала уже после 16-летия, девушка одновременно может быть и обвиняемой в одном деле, и потерпевшей в другом - что не исключает отдельной уголовно-правовой оценки действий взрослого, который её завербовал.

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Дело против куратора

6 августа 2026 года Никите Зорину заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса - вербовка и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Местонахождение самого Зорина пока неизвестно. По данным издания, в одном из российских Telegram-каналов, где публикуются обращения о поиске военных, женщина, представившаяся матерью Зорина, сообщила, что в последний раз он выходил на связь 27 октября 2024 года - в день своего рождения, после чего родственники не получали от него ответов, хотя сообщения кто-то читал. По словам женщины, на тот момент Зорин не имел официального статуса пропавшего без вести, погибшего или военнопленного.

В настоящее время Никита Зорин остается подозреваемым с неустановленным местонахождением.

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