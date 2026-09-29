ГБР разоблачило патрульного, который за 7 тысяч долларов организовывал незаконный выезд мужчин через Беларусь в Польшу

ГБР сообщило о предъявлении подозрения патрульному из Кривого Рога, который, по данным следствия, организовал незаконный маршрут выезда мужчин за границу через Беларусь в Польшу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Сотрудники ГБР при содействии руководства Нацполиции сообщили о подозрении патрульному из Кривого Рога, который организовал незаконный маршрут выезда мужчин за границу через Беларусь в Польшу.

Патрульный брал 7 тысяч долларов за организацию выезда за границу

Правоохранитель предлагал не просто провести через границу, а полностью организовать выезд: определял маршрут, договаривался о подвозе к границе, давал инструкции по ее пересечению и дальнейшим действиям уже на территории Беларуси. Такая "услуга" стоила 7 тысяч долларов США.

Следствие зафиксировало один из эпизодов незаконной схемы

Один из задокументированных эпизодов касается мужчины, которому патрульный объяснил, что в назначенный день нужно взять с собой кусачки для перекусывания оградительной проволоки и соответствующую одежду для маскировки.

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Его должны были подвезти непосредственно к границе, после чего клиент должен был действовать в соответствии с полученными инструкциями. Уже в Беларуси мужчина должен был сдаться местным пограничникам, уплатить штраф, а дальше его планировали доставить к границе.

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