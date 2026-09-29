ДБР викрило патрульного, який за $7 тисяч організовував незаконний виїзд чоловіків через Білорусь до Польщі

ДБР повідомило про підозру патрульному з Кривого Рогу, який, за даними слідства, організував незаконний маршрут виїзду чоловіків за кордон через Білорусь до Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції повідомили про підозру патрульному з Кривого Рогу, який організував незаконний маршрут виїзду чоловіків за кордон через Білорусь до Польщі.

Патрульний брав $7 тисяч за організацію виїзду за кордон

Правоохоронець пропонував не просто провести через кордон, а повністю організувати виїзд: визначав маршрут, домовлявся про підвезення до кордону, давав інструкції щодо його перетину та подальших дій уже на території Білорусі. Така "послуга" коштувала 7 тисяч доларів США.

Слідство задокументувало один із епізодів незаконної схеми

Один із задокументованих епізодів стосується чоловіка, якому патрульний пояснив, що у визначений день потрібно взяти із собою кусачки для перекушування огороджувального дроту та відповідний одяг для маскування.

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Його мали підвезти безпосередньо до кордону, після чого клієнт мав діяти за отриманими інструкціями. Уже в Білорусі чоловік повинен був здатися місцевим прикордонникам, сплатити штраф, а далі його планували доправити до кордону.

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