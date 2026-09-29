ДБР викрило патрульного, який за $7 тисяч організовував незаконний виїзд чоловіків через Білорусь до Польщі
ДБР повідомило про підозру патрульному з Кривого Рогу, який, за даними слідства, організував незаконний маршрут виїзду чоловіків за кордон через Білорусь до Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції повідомили про підозру патрульному з Кривого Рогу, який організував незаконний маршрут виїзду чоловіків за кордон через Білорусь до Польщі.
Патрульний брав $7 тисяч за організацію виїзду за кордон
Правоохоронець пропонував не просто провести через кордон, а повністю організувати виїзд: визначав маршрут, домовлявся про підвезення до кордону, давав інструкції щодо його перетину та подальших дій уже на території Білорусі. Така "послуга" коштувала 7 тисяч доларів США.
Слідство задокументувало один із епізодів незаконної схеми
Один із задокументованих епізодів стосується чоловіка, якому патрульний пояснив, що у визначений день потрібно взяти із собою кусачки для перекушування огороджувального дроту та відповідний одяг для маскування.
Його мали підвезти безпосередньо до кордону, після чого клієнт мав діяти за отриманими інструкціями. Уже в Білорусі чоловік повинен був здатися місцевим прикордонникам, сплатити штраф, а далі його планували доправити до кордону.
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