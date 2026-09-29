Украина и Дания могут реализовать возможности в рамках программы SAFE, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве со спикером Фолькетинга Дании Сореном Геле обсудил финансовые вложения в украинское оборонное производство, в частности в средства противовоздушной обороны, а также возможности в рамках европейской программы SAFE.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в Telegram-канале.
Зеленский обсудил с Геле поддержку оборонной промышленности
Президент отметил, что важны финансовые вложения в украинское оборонное производство и прямая оборонная помощь.
Отдельно он подчеркнул необходимость средств ПВО для защиты от реактивных дронов и баллистических ракет.
"Финансовые вложения в украинское оборонное производство, прямая оборонная помощь, прежде всего средства ПВО для защиты от реактивных дронов и баллистических ракет, имеют большое значение", — написал Зеленский.
По его словам, у Украины также есть возможности в рамках европейской программы SAFE, которые можно реализовать совместно с Данией.
Президент поблагодарил Данию за поддержку
Зеленский поблагодарил спикера Фолькетинга за слова соболезнования в связи с гибелью людей вследствие российских ударов.
Президент подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.
"Это, бесспорно, эскалация, и сейчас особенно важно, чтобы внимание к поддержке Украины не ослабевало. Благодарю за готовность помогать во всех этих направлениях", — добавил Зеленский.
- Ранее Дания предложила внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 млн долл.
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