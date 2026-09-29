Україна та Данія можуть реалізувати можливості в межах програми SAFE, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві зі спікером Фолькетингу Данії Сореном Геле обговорив фінансові внески в українське оборонне виробництво, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також можливості у межах європейської програми SAFE.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського в телеграм-каналі.
Зеленський обговорив із Геле підтримку оборонної промисловості
Президент зазначив, що важливими є фінансові внески в українське оборонне виробництво та пряма оборонна допомога.
Окремо він наголосив на необхідності засобів ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет.
"Фінансові внески в українське оборонне виробництво, пряма оборонна допомога, передусім засоби ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет, важливі", – написав Зеленський.
За його словами, Україна також має можливості у межах європейської програми SAFE, які можна реалізувати спільно з Данією.
Президент подякував Данії за підтримку
Зеленський подякував спікеру Фолькетингу за слова співчуття через загибель людей унаслідок російських ударів.
Президент наголосив на важливості подальшої підтримки України.
"Це беззаперечно ескалація, і зараз особливо важливо, щоб фокус підтримки України не слабшав. Дякую за готовність допомагати у всіх цих напрямах", – додав Зеленський.
- Раніше Данія передла позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 млн дол.
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