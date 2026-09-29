Україна та Данія можуть реалізувати можливості в межах програми SAFE, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві зі спікером Фолькетингу Данії Сореном Геле обговорив фінансові внески в українське оборонне виробництво, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також можливості у межах європейської програми SAFE.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського в телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський обговорив із Геле підтримку оборонної промисловості

Президент зазначив, що важливими є фінансові внески в українське оборонне виробництво та пряма оборонна допомога.

Окремо він наголосив на необхідності засобів ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет.

"Фінансові внески в українське оборонне виробництво, пряма оборонна допомога, передусім засоби ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет, важливі", – написав Зеленський.

За його словами, Україна також має можливості у межах європейської програми SAFE, які можна реалізувати спільно з Данією.

Читайте також: Велика Британія запропонувала Фінляндії і країнам Балтії свою "ядерну парасольку", - ЗМІ

Президент подякував Данії за підтримку

Зеленський подякував спікеру Фолькетингу за слова співчуття через загибель людей унаслідок російських ударів.

Президент наголосив на важливості подальшої підтримки України.

"Це беззаперечно ескалація, і зараз особливо важливо, щоб фокус підтримки України не слабшав. Дякую за готовність допомагати у всіх цих напрямах", – додав Зеленський.