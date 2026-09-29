На Буковине мужчину везли в Румынию в пластиковом бочонке: раскрыты две схемы

На Буковине правоохранители раскрыли две схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры, пишет Цензор.НЕТ.

Трем жителям области было предъявлено подозрение в организации и содействии незаконной переправке людей через государственную границу.

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Мужчину везли к границе в пластиковом бочонке

По одной из схем за переправку в Румынию организаторы запросили 10 тысяч евро.

23 сентября мужчину забрали в Залещиках. Сначала он ехал в салоне автомобиля, но впоследствии 46-летний водитель приказал ему перейти в грузовой отсек и спрятаться внутри пластиковой бочки.

В таком укрытии мужчину провезли через блокпост.

В Сторожинцах их ждал еще один подозреваемый. По данным следствия, 51-летний мужчина получил 10 тысяч евро за организацию переправки. После передачи денег обоих мужчин задержали правоохранители.

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Через горы планировали обойти пограничные наряды

По другой схеме мужчина должен был незаконно пересечь границу с Румынией пешком через горы.

23-летний житель области согласился помочь другому мужчине пересечь границу за 12 тысяч долларов. Сначала он получил 2 тысячи долларов аванса.

После этого мужчине объяснили, как добраться до Выжницкого района и где встретиться с организатором.

23 сентября мужчина приехал на автобусе из Черновцов в село Сергии. Там его встретил подозреваемый, который должен был получить остаток денег и показать пешеходный маршрут через горы в обход пограничных нарядов.

Во время встречи мужчина передал еще 10 тысяч долларов. После этого подозреваемый начал объяснять маршрут к границе, однако сразу после получения денег его задержали правоохранители.

Всем троим подозреваемым избраны меры пресечения. Им инкриминируют организацию и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

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