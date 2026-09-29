На Буковине мужчину везли в Румынию в пластиковом бочонке: раскрыты две схемы
На Буковине правоохранители раскрыли две схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.
Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры, пишет Цензор.НЕТ.
Трем жителям области было предъявлено подозрение в организации и содействии незаконной переправке людей через государственную границу.
Мужчину везли к границе в пластиковом бочонке
По одной из схем за переправку в Румынию организаторы запросили 10 тысяч евро.
23 сентября мужчину забрали в Залещиках. Сначала он ехал в салоне автомобиля, но впоследствии 46-летний водитель приказал ему перейти в грузовой отсек и спрятаться внутри пластиковой бочки.
В таком укрытии мужчину провезли через блокпост.
В Сторожинцах их ждал еще один подозреваемый. По данным следствия, 51-летний мужчина получил 10 тысяч евро за организацию переправки. После передачи денег обоих мужчин задержали правоохранители.
Через горы планировали обойти пограничные наряды
По другой схеме мужчина должен был незаконно пересечь границу с Румынией пешком через горы.
23-летний житель области согласился помочь другому мужчине пересечь границу за 12 тысяч долларов. Сначала он получил 2 тысячи долларов аванса.
После этого мужчине объяснили, как добраться до Выжницкого района и где встретиться с организатором.
23 сентября мужчина приехал на автобусе из Черновцов в село Сергии. Там его встретил подозреваемый, который должен был получить остаток денег и показать пешеходный маршрут через горы в обход пограничных нарядов.
Во время встречи мужчина передал еще 10 тысяч долларов. После этого подозреваемый начал объяснять маршрут к границе, однако сразу после получения денег его задержали правоохранители.
Всем троим подозреваемым избраны меры пресечения. Им инкриминируют организацию и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.
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