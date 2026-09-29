На Буковині чоловіка везли до Румунії у пластиковій діжці: викрито дві схеми

На Буковині правоохоронці викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

Про це йдеться у повідомленні Чернівецької обласної прокуратури, пише Цензор.НЕТ.

Трьом жителям області повідомили про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон.

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Чоловіка везли до кордону у пластиковій діжці

За однією зі схем за переправлення до Румунії організатори запросили 10 тисяч євро.

23 вересня чоловіка забрали у Заліщиках. Спочатку він їхав у салоні автівки, але згодом 46-річний водій наказав йому перейти у вантажний відсік та сховатися всередині пластикової діжки.

У такому сховку чоловіка провезли через блокпост.

У Сторожинці на них чекав ще один підозрюваний. За даними слідства, 51-річний чоловік отримав 10 тисяч євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали правоохоронці.

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Через гори планували обійти прикордонні наряди

За іншою схемою чоловік мав незаконно перейти кордон із Румунією пішки через гори.

23-річний житель області погодився допомогти іншому чоловікові перетнути кордон за 12 тисяч доларів. Спочатку він отримав 2 тисячі доларів авансу.

Після цього чоловікові пояснили, як дістатися до Вижницького району та де зустрітися з організатором.

23 вересня чоловік приїхав автобусом із Чернівців до села Сергії. Там його зустрів підозрюваний, який мав отримати решту грошей і показати пішохідний маршрут через гори в обхід прикордонних нарядів.

Під час зустрічі чоловік передав ще 10 тисяч доларів. Після цього підозрюваний почав пояснювати маршрут до кордону, однак одразу після отримання грошей його затримали правоохоронці.

Усім трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи. Їм інкримінують організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

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