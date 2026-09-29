У киевского транспорта могут возникнуть проблемы с оплатой проезда 29–30 сентября из-за технических работ, — КГГА

В Киеве из-за технических работ возможны временные перебои в работе сервисов оплаты проезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Оплату проезда могут ограничить на время работ

Технические работы начнутся 29 сентября в 22:00 и продлятся ориентировочно до первой половины дня 30 сентября.

В КГГА отметили, что из-за постоянных атак на дата-центры в этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов. В частности, это может касаться сервисов, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте.

"Просим пассажиров по возможности отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой. Если у вас нет возможности оплатить проезд банковской картой, рекомендуем заранее приобрести необходимое количество поездок до 22:00 сегодня", — сообщили в КГГА.

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Приобретенные поездки сохранятся

Поездки, которые пассажиры приобретут до начала технических работ, можно будет валидировать и в дальнейшем.

В то же время поездки, приобретенные во время проведения работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов.

В КГГА подчеркнули, что перебои будут носить временный характер. Специалисты будут работать над восстановлением стабильной работы цифровых сервисов и минимизацией возможных сбоев.

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