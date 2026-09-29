Київський транспорт може мати проблеми з оплатою проїзду 29-30 вересня через технічні роботи, - КМДА
У Києві через технічні роботи можливі тимчасові перебої в роботі сервісів оплати проїзду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Оплату проїзду можуть обмежити на час робіт
Технічні роботи розпочнуться 29 вересня о 22:00 та триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня.
У КМДА зазначили, що через постійні атаки на дата-центри в цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, це може стосуватися сервісів, які використовують для оплати проїзду у громадському транспорті.
"Просимо пасажирів за можливості надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою. Якщо ви не маєте можливості оплатити проїзд банківською карткою, рекомендуємо завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22.00 сьогодні", – повідомили у КМДА.
Придбані поїздки збережуться
Поїздки, які пасажири придбають до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі.
Водночас поїздки, придбані під час проведення робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів.
У КМДА наголосили, що перебої матимуть тимчасовий характер. Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи цифрових сервісів та мінімізацією можливих збоїв.
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