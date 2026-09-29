Київський транспорт може мати проблеми з оплатою проїзду 29-30 вересня через технічні роботи, - КМДА

У Києві через технічні роботи можливі тимчасові перебої в роботі сервісів оплати проїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оплату проїзду можуть обмежити на час робіт

Технічні роботи розпочнуться 29 вересня о 22:00 та триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня.

У КМДА зазначили, що через постійні атаки на дата-центри в цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, це може стосуватися сервісів, які використовують для оплати проїзду у громадському транспорті.

"Просимо пасажирів за можливості надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою. Якщо ви не маєте можливості оплатити проїзд банківською карткою, рекомендуємо завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22.00 сьогодні", – повідомили у КМДА.

Також читайте: Київ планує за 280 мільйонів реставрувати Палац одружень. Столиця під обстрілами, але встановлять нові вітражі

Придбані поїздки збережуться

Поїздки, які пасажири придбають до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі.

Водночас поїздки, придбані під час проведення робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів.

У КМДА наголосили, що перебої матимуть тимчасовий характер. Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи цифрових сервісів та мінімізацією можливих збоїв.

Раніше київський міський голова повідомив про влучання на територію нежитлової забудови в Подільському районі 29 серпня.

Читайте: Мені соромно за киян. Не скигліть. Всі страждають, а Київ найбільш захищений, - заброньований пропагандист Петров. ВIДЕО